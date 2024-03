Preocupación por el estado de salud de Matamoros: "Me he hecho un remedio casero"

Los seguidores de Diego Matamoros siguen preocupados por su estado de salud, sobre todo después de una de sus últimas publicaciones en las redes sociales: "Me he hecho un remedio casero".

Y es que, como señaló el hijo de Kiko Matamoros, "hoy me he levantado medio pachucho... y me he hecho un remedio casero ideal, pan brioche con nutella, vamos, un bollycao home made". Y es que es consabido que Diego tiene problemas de salud con los que está intentando lidiar. De hecho, hace muy poco estuvo ingresado en el hospital.

Publicación de Diego Matamoros. / Instagram de Diego Matamoros @diegomatflo

Kiko Matamoros proviene de una familia de clase media y es hijo de Manuel Matamoros Ripoll y Enriqueta Hernández Martín, quienes fallecieron en 2011 y 2001 respectivamente.

Inició su trayectoria en el mundo del espectáculo como modelo, coincidiendo en ese ámbito con Marián Flores, su primera esposa y hermana de la reconocida modelo española Mar Flores. Marián, destacada azafata del programa "Un, dos, tres... responda otra vez," alcanzó la fama y apareció en múltiples portadas de revistas antes de retirarse gradualmente del medio, optando por una vida más tranquila tras su matrimonio con Matamoros.

Durante su matrimonio con Marián, Kiko incursionó en la representación artística en la empresa de su entonces cuñado (esposo de Mar Flores). Tras un divorcio poco amistoso, Kiko rompió todo vínculo con Marián y su familia.

En 1999, Kiko Matamoros debutó públicamente como 'Juan Matamoros' en el programa "Crónicas Marcianas," donde trabajaba su hermano gemelo, Coto Matamoros. Su fama creció con apariciones en programas como "Salsa Rosa" en 2002 y en la segunda edición del reality "Gran Hermano VIP" en 2005.

Programas

Luego, Kiko se involucró en varios programas de Telecinco, incluyendo "A tu lado," "Sálvame," "La Noria," "TNT," "Deluxe," y "Resistiré, ¿vale?" También incursionó en la actuación en la serie "Esposados" y tuvo un papel como presidiario en la película "Torrente 4: Lethal Crisis." Además, colaboró en programas deportivos para Energy y en el programa Punto Pelota de Intereconomía. En 2017 y 2018, fue catalogado como uno de los mayores deudores del país según la lista oficial de la Agencia Tributaria.

A lo largo de su carrera televisiva, Kiko Matamoros ha protagonizado numerosos conflictos y controversias con diversas figuras del ámbito nacional. Sin embargo, se ha establecido como un colaborador indispensable para los programas de Mediaset España.

En 2022, participó en el reality show "Supervivientes" con el objetivo de superar públicamente su adicción a las drogas. Tras la cancelación de "Sálvame" y "Deluxe," Kiko dio el salto a Netflix junto a algunos de sus compañeros de programa en el docu-reality "Sálvese quien pueda."