Matamoros, acusado de montaje tras la ruptura de su relación: "¿A quién se le ocurre poner eso?"

Las redes sociales han ardido durante las últimas horas tras un anuncio que ha sorprendido a la inmensa mayoría: la ruptura entre Diego Matamoros y Marta Riumbau. El creador de contenido ha anunciado las últimas horas su separación definitiva a través de un comunicado que ha levantado asperezas.

"Hola a todos, me encuentro ante la difícil tarea de compartir con vosotros un cambio significativo en mi vida personal. Después de mucha reflexión y consideración, fui yo quien tomó la decisión de terminar mi relación con Marta", comenzaba describiendo el texto.

No obstante, Matamoros dejó claro que no habían cambiado las cosas entre ellos y que ha sido una decisión muy meditada: "Aunque esta decisión marca el final de nuestro capítulo como pareja, quiero que sepáis que seguimos compartiendo nuestro hogar y nuestra vida con mucho cariño y respeto mutuo. Esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Ha sido el resultado de un profundo autoanálisis y comprensión de lo que ambos necesitamos en este momento de nuestras vidas. A pesar de los cambios, hemos seguido viviendo en la misma casa, apoyándonos el uno al otro en nuestros caminos individuales hacia el crecimiento y la felicidad, sin que ninguna de las partes se canse de la existencia de la otra".

En este punto, Diego Matamoros quiso dirigirse directamente a sus seguidores: "Soy consciente de que este cambio puede sorprender a muchos de vosotros. Sin embargo, creo firmemente en la importancia de la honestidad y la transparencia, especialmente con una comunidad tan cercana y de apoyo como esta. Vuestra amistad, comprensión y palabras de ánimo han sido un pilar para mí, y espero sinceramente seguir contando con vuestro apoyo en esta nueva etapa de mi vida. Nuestra historia, aunque ha tomado un nuevo rumbo, sigue siendo una de amor y respeto. Estoy agradecido/a por cada momento compartido, y me siento optimista sobre lo que el futuro nos depara a ambos, como individuos. Gracias de corazón por estar ahí, por vuestra comprensión.".

Algo no cuadra

No obstante, las palabras de Matamoros han parecido no sentarle igual de bien a toda la audiencia y alguno ya se han lanzado contra él en redes. De hecho, una usuaria ha ido más allá y ha detectado algo raro que le lleva a señalar que el comunicado lo ha escrito una Inteligencia Artificial: "Diego Matamoros hace oficial su ruptura con Marta especificando que fue el quién puso fin a la relación, detalle que demuestra la clase de persona que es: ¿A quién se le ocurre poner eso cuando anuncias la ruptura.Encima con el agradecido/a queda claro que lo ha hecho con IA".

Por cierto, de momento, Marta Riumbau no se ha pronunciado al respecto.