Última hora sobre el estado de salud de Frank Cuesta: a punto de morir envenenado

Frank Cuesta, el que durante años fue uno de los herpetólogos más conocidos de la televisión con su programa Frank de la jungla, vuelve a ser noticia esta vez por haber sufrido un incidente con una rana venenosa. Un complicado episodio que a punto ha estado de costarle la vida al presentador.

A través de su canal de YouTube, el catalán contaba a sus seguidores cómo había sido la mala experiencia que había tenido con este animal y cómo se encontraba tras el susto. "Estoy vivo de milagro", confesaba el presentador tras este momento que, por suerte, ha quedado en un mal recuerdo.

A punto de morir

En un vídeo subido a su canal de Youtube titulado 'El domingo casi muero en el hospital', el creador de contenido ha explicado lo que le ha pasado: "Estoy vivo de milagro. He pasado los dos últimos días en el hospital, he estado bastante enfermo", ha informado.

"Me podía haber muerto perfectamente de una manera silenciosa, sin darme cuenta y gracias a que por una vez no fui un cabezón, fui al hospital de urgencia. Me limpiaron la sangre. He tenido un envenenamiento masivo con una infección brutal en los riñones, en el hígado y el bazo", ha detallado a sus seguidores.

Tal y como explica, "estaba limpiando una zona del refugio para habilitarlo para unos animales que estaban llegando" cuando encontró "unas ranas que había puesto ahí hace tiempo". "Eran unas ranas de esas 'dardo', las encontré allí y bueno son ranas que llevaban allí mucho tiempo, son ranas que han nacido en cautividad y que obviamente no tenían veneno porque va todo con la comida que les des, pero en esa zona había hormigas rojas, arañas... Comencé a manipularlas para traerlas aquí, y resulta que sí tenían veneno", ha explicado el televisivo.

"Esa noche empecé a sentirme mal, a tener muchísima fiebre, pasó al día siguiente y la sensación era mucho peor. Caí inconsciente en la cama desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde, que me desperté y me di cuenta de que estaba muy mal. Llegué al hospital de milagro y allí entré en una especie de estado de coma muy raro. Gracias a Dios hoy ya estoy aquí, no había sentido esa sensación nunca", ha tranquilizado a sus seguidores.