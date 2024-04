Jorge Pérez estalla contra una seguidora tras enviarle un mensaje: "No tienes ni idea"

as polémicas de Supervivientes no solo ocurren en las playas de Honduras. A miles de kilómetros, en el plató de Madrid, también se vive el concurso al máximo nivel. Cada participante de Supervivientes cuenta con un fiel escudero que le defiende en los debates. Estas tertulias suelen acabar en enfrentamiento entre familiares y amigos, que llevan al extremo su tarea de proteger los intereses de sus concursantes.

En algunos casos, se puede acabar generando un debate entre dos personas cuyos familiares o amigos que están concursando no tienen problemas entre ellos. Precisamente, en uno de los últimos programas, "Tierra de Nadie" se produjo una situación de tensión en la que los comentarios subieron de tono. En los debates se ha señalado como un cambio positivo para la mayoría de concursantes, pero ha habido otros que no han parecido agradecer el cambio. Este ha sido el caso de Kike Calleja, el cual no está muy cómodo con la decisión del programa. "No hay manera de que se entiendan, no puede, no aguanta", fue la opinión de Carlos Sobera cuando introdujo en la conversación el tema de Kike.

Su mujer, Raquel Abad, presente en el plató, quiso hechar un cable a su marido, justificando su actitud. "Entiendo que los primeros días le costase adaptarse y creo que entra dentro de la normalidad. No es raro, ni del otro mundo, es con quien estuvo al principio y lo echa de menos", explicó. Sin embargo, para Jorge Pérez, este cambio del concursante se debe a otro motivo. "Es extraño, el cambio ha sido positivo para el resto porque estamos conociéndoles un poco más", dejó caer.

El exconcursante quiso ir más allá, matizando su comentario. "Me da la sensación de que estaba en una zona de confort, un grupo muy fuerte y además tenían el cajón de sastre que era Ángel para meterse con él continuamente", sentenció. Ante esta acusación, Raquel Abad no se quedó callada y fue con todo contra el exguardia civil. "Hay muchas ganas de meter mierda a mi marido".

Su enfado en Instagram

Jorge Pérez, ex guardia civil , compagina su vida de colaborador también como modelo o como coach fitness, ya que él es un fiel defensor de llevar un estilo de vida saludable tanto a nivel alimenticio, como físico y mental.

En su Instagram es habitual que el colaborador cuelgue imágenes en su feed luciendo su escultural cuerpo o los diferentes outfit que utiliza en los programas a los que acude a trabajar. "El domingo en #conexionhonduras con esta bonita chaqueta de mi amigo @jairovilladaj por la que tanto me habéis preguntado. ¡Nos vemos hoy martes en #tierradenadie"!.

Una imagen que ha sido muy aplaudida y piropeada por sus seguidores, pero que también ha recibido alguna que otra crítica que ha hecho reaccionar al colaborador. "De guardiacivil a modelo jajaja viva la vocacion...jajaja", comentaba una usuaria. Unas palabras que el propio Jorge Pérez ha contestado. "Probablemente, solo probablemente eh? No tengas ni idea de lo que significa esa palabra, más que nada porque no estarías escribiendo estupideces. Pero vamos, que te animo a buscarlo en Google".