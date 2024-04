Suenan campanas de boda para un concursante de Supervivientes: "Con verla aparecer por aquí me casaba"

Supervivientes sigue regalando momentazos. A los abandonos de Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego, ambas por problemas médicos, se suma ahora la llegada del huracán Marieta.

La concursante más polémica de la última edición de La isla de las tentaciones llegaba al concurso para cubrir el hueco que dejaba la hija de Guti e intentar hacerse con el ansiado premio final.

A esto hay que sumar la firma candidatura que Nagore Robles lanzó ayer para ser concursante de Supervivientes y ocupar el hueco que deja Carmen Borrego. A la espera de que la vasca se piense cuál será su decisión final, otro de los momentos de l agala lo protagonizó Kiko Jiménez. El concursante y novio de Sofía Suescun ya habla de boda con la influencer y exconcursante de Gran Hermano. Un paso por el altar que el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no descarta dar en el reality.

Campanas de boda

Van pasando los días para Kiko Jiménez en 'Playa Limbo' y ahora, en una conversación con Kike Calleja ha hablado sobre su relación con Sofía Suescun y los sentimientos que tiene por ella.

"¿Cuándo vamos de boda?", le preguntaba Kike Calleja a su compañero y este confesaba las ganas que tiene de casarse con Sofía: "Ojalá pronto. Yo, por mí, vamos... con verla aparecer por aquí me casaba si hace falta mañana". Además, el superviviente aseguraba que si hace falta "hincará rondilla" y que no le tiembla el pulso con esto: "Lo tengo clarísimo, como tantas cosas que tengo con ella, que quiero que sea la madre de mis hijos, que quiero vivir con ella toda la vida, lo tengo muy claro, pongo la mano en el fuego".

Además Kiko confesaba que tanto él como Sofía tienen claro que sea algo íntimo: "Somos muy nuestros, muchas veces lo hemos pensado, queremos hacerlo de viaje nosotros solos o con Maite y mi madre, pero en la intimidad, no con toda la familia en una iglesia, eso no".

La reacción de Maite Galdeano

"Si sientes que es tu mujer, sigue siendo todo igual, lo único que es un reconocimiento al amor", decía Kiko Jiménez. Y Maite Galdeano, reaccionaba a sus palabras desde el plató de 'Conexión Honduras': "Me encanta cómo se expresa porque es muy bonito el cariño que siente hacia mi niña, pero casarse de momento no sé... ojalá duren toda la vida, pero ya es cuestión de mi pensamiento y luego los divorcios cuestan mucho".