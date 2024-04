Toda la verdad sobre el estado de salud de Terelu Campos: "Una inflamación muy grande en el pulmón izquierdo"

No parece sonreírle a las Campos la suerte últimamente. A los problemas de salud que está sufriendo Carmen Borrego en su aventura en Supervivientes ,se suman las polémicas protagonizadas por Alejandra Rubio y su novio Carlo Costanzia, la reciente separación del hijo de Borrego, José María Almoguera y ahora los problemas de Terelu Campos, quien también acabó ingresada por su delicada salud.

Precisamente, esta última ha hablado de los detalles de lo sucedido y de cómo se encuentra tras dejar el centro médico.

"Entré bastante chunga"

A pesar de que ya no se encontraba bien, Terelu Campos no quiso perderse el salto del helicóptero de su hermana, Carmen, en "Supervivientes", que vivió intensamente e incluso dejó constancia de ello en sus redes.

La mañana siguiente se levantó con fiebre alta y, dado que fue empeorando, fue a urgencias del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde quedó ingresada. Durante varios días se especuló con la gravedad que revestía su estado de salud, pero tanto su hija, Alejandra Rubio, en televisión, como su cuñado, José Carlos Bernal, hicieron público que iba mejorando.

Finalmente, unos días después recibió el alta médica y, a la salida del centro, ella misma contó lo que había sucedido. "Entré bastante chunga, pero estoy mejor. Tenía un cuadro de neumonía, con una inflamación muy grande en el pulmón izquierdo y, como había parámetros alterados, pensaron que podía tener un trombo, pero me hicieron pruebas y lo descartaron. Me pasé unas cuantas horas en urgencias hasta que me estabilizaron y me subieron a planta", relató Terelu Campos.