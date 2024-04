El "sobresueldo" que podría estar llevándose Isabel Pantoja desde la muerte de Paquirri: "Volvió a solicitarlo en 2019"

Isabel Pantoja podría estar envuelta en otra polémica más. La tonadillera se ha convertido en, además de una de las artistas más talentosas de España, la figura mediática más comentada del mundo de la farándula.

La Pantoja coronó las habladurías sobre su vida amorosa con un ingreso a prisión a raíz de un delito de blanqueo de capitales tras su relación con Julián Muñoz. Sin embargo, su salida dos años después no ha sido motivo del cese de información a su alrededor y, ahora, 'Vamos a Ver' vuelve a traer el tema de dinero a colación.

Ha sido a raíz de una informacióm compartida por el colaborador Pepi Valladares que podría señalar que Isabel Pantoja podría seguir cobrando la pensión tras el fallecimiento de Paquirri. Antonio Rossi ha ido más allá con la explicación: "No habían sido pareja de hecho, y yo conté que no cobraba la pensión, pero que Isabel Pantoja la había vuelto a solicitar. Durante el tiempo que estuvo con Julián Muñoz, ella dejó de cobrarla, no sé si por sus circunstancias o por el tema de la cárcel. Ahora sabemos que se pidió la renovación en el año 2019".

No obstante, en el programa de Telecinco han querido aclarar también que “en cualquier caso, el estado civil de Isabel Pantoja es viuda, por lo que le corresponde si o si una pensión".

¿Qué pasa con Julián Muñoz?

A raíz de este tema de conversación, 'Vamos a ver' ha querido también hacer una actualización sobre el estado de salud del ex de Isabel Pantoja, Julián Muñoz, cuyo estado de salud ha llamado la atención de los medios de comunicación durante la Semana Santa.

“A pesar de toda esta dura situación, el exedil de 76 años se ha rodeado de los suyos y ha estado acompañado de su hija Elia y de Mayte Zaldívar, su expareja. Con Mayte actualmente tienen una relación cordial y no han querido separarse de él durante esos días de interno en el hospital. Ellas, después de 25 días ingresado, hablan con los médicos y acuerdan que el mismo tratamiento que le aplican en el hospital, se le puede realizar en su casa y así lo han querido todos", revelan.