El peinado del verano 2024: antiedad, realza el rostro y se recomienda entre los 30 y los 60 años

Si buscas un nuevo look para el verano, ¿por qué no empiezas por tu pelo? No faltan ideas ganadoras. Este año se impone una tendencia. Muchas se la piden a su peluquero, porque se adapta a la época y realza los rasgos faciales. Es el corte de pelo rejuvenecedor de verano, que se hizo famoso gracias a una de las actrices más icónicas de todos los tiempos.

El bob es difícil de desbancar, y no es casualidad que cada año se reconfirme por su practicidad. De hecho, es fácil de manejar y adecuado para quienes desean añadir volumen a su cabello. Además, hay muchas variantes para elegir e incluso se puede jugar con elementos como el quiff. Estrellas como Jenna Ortega nos enseñan que los cambios posibles son infinitos y a veces pueden parecer bastante radicales.

Si quieres un toque de estilo alternativo, puedes apostar por el bob vintage del momento: el bob Monroe. Se trata de un corte medio que no llega por debajo de los hombros y se escalda en las puntas. Como su nombre indica, se inspira en el incomparable look de Marilyn Monroe, reproponiéndose en un formato moderno.

El bob Monroe es el corte de pelo del verano que rejuvenece a todo el mundo

Un corte suave y glamuroso que da movimiento al cabello. Esta podría ser la descripción general del Monroe bob, que está destinado a convertirse en un referente de moda. Puede peinarse ondulado o incluso rizado, sin riesgo de perder su naturalidad original. Podemos utilizar la plancha para crear ondas ligeras y tirabuzones suaves. Las que tengan paciencia, en cambio, pueden esperar a que el pelo se seque al aire y aplicar productos texturizantes para ajustar la forma. Para parecernos aún más a la inolvidable diva de los años 50, también podemos optar por una raya al lado. Así conseguiremos cierta asimetría que hará nuestro rostro aún más dulce y armonioso.

El color a combinar se basa únicamente en nuestras preferencias. Sin embargo, sería imposible no pensar en ese rubio platino que hizo famosa a una de las mujeres más seductoras de la gran pantalla.