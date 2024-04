Sorpresa con la nueva concursante de Supervivientes tras la salida de Carmen Borrego: "Las mismas condiciones que mis compañeros"

Tras lanzar un órdago a la organización de 'Supervivientes' para sustituir a Carmen Borrego tras su salida del concurso por motivos médicos, Nagore Robles ha comunicado oficialmente que rechaza participar en esta edición aunque deja la puerta abierta a formar parte del grupo de concursantes que viaje a Honduras en la próxima edición.

Aunque la colaboradora de televisión ha tenido unos días para tomar la decisión y consultarlo con su entorno más cercano, lo cierto es que la que fuera concursante de Gran Hermano ha decidido no aceptar la oferta y explicar sus motivos. "Hace doce años que no piso un reality, yo no me rindo, no abandono, si me dan esta oportunidad es para ir a por el maletín como la última vez que estuve en un reality que lo gané" empezaba reconociendo la colaboradora de televisión. "No me gustaría empezar con el handicap de entrar un mes después, soy una tía cojonuda que merece entrar desde el día uno. Si gasto esa baza de ser concusrante, es para estar con las mismas condiciones que mis compañeros" continuaba explicando.

Ante la desilusión del público que esperaba verla saltando del helicóptero y la insistencia de Carlos Sobera, Nagore dejaba claro que está dispuesta a participar en la próxima edición de 'Supervivientes' donde quiere vivir la experiencia desde el principio y no para ocupar el hueco de nadie: "Estoy dispuesta a sentarme en la mesa para negociar la próxima edición de Supervivientes, si esta cadena me quiere, yo me siento y llegamos a un acuerdo".

Embarazo en Superviventes

Claudia Martínez venía sintiéndose muy mareada y con asco a la hora de comer. Lo que empezó siendo una broma por parte de sus compañeros sobre un posible embarazo, ha acabado siendo una posibilidad más que real. La superviviente reconocía que tenía muchas dudas sobre lo que está pasando así que el programa le ofrecía hacerse un test de embarazo. Claudia accedía totalmente convencida, queriendo salir de esta incertidumbre que vive con Mario González, su pareja. "Todos me han dicho que si estoy embarazada. No sé si es algo normal del no comer, no dormir, hincharte a comer un minuto... pero no sé. El otro día me levanté con mucho asco de todo", comentó Claudia a Carlos Sobera en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', que señaló que sus compañeras están en la misma situación y sin embargo no sufren esos síntomas. Lo cierto es que en Playa Condena el propio Mario le planteó a su novia la cuestión de si estaba embarazada. La pareja intercambió una mirada de lo más significativa. "Lo mejor es saberlo cuanto antes para que te saquen de aquí si es así", reflexionó Mario.

En la gala, Claudia no sabía afirmar con exactitud qué estaba sintiendo que le pasaba, pero reconocía que los síntomas podían coincidir con los de un embarazo. "No he sido mamá nunca entonces no sé lo que se siente. Ojalá. Me encantaría. A Mario también pero a su madre no lo sé, igual la 'mato", comentó con una gran sonrisa.

En ese momento, Carlos Sobera le ofrecía en nombre del programa una prueba de embarazo para decidir con plena libertad si quería hacérsela y si quería comunicarlo o no públicamente, tanto el hacerlo como el resultado del test. No obstante, el presentador le informaba que en caso de que la prueba resultase positiva, Claudia debía informar al equipo médico para que estudiasen su continuidad o no en el concurso.

De primeras, Claudia confirmaba que quería hacerse el test.