Joaquín Padilla sigue luchando por romper con sus expectativas laborales. El cantante de La Ruleta de la Suerte, que cosechó éxito previo a la televisión como cantante de la banda Iguana Tango, parece no tener techo en lo que respecta a su trayectoria profesional.

El cantante saltó a la fama con su grupo Iguana Tango y, en especial, tras el lanzamiento de Te perdí. Este hit estuvo sonando durante varias semanas en todas las radios en el año 2008, lanzando al grupo a nivel nacional. Desde 2012, el vocalista participa en La ruleta de la suerte como cantante que acompaña a los paneles musicales. Su fama ha sido muy comentada, ya que en redes sociales se ha sido muy crítico con su participación.

Sin embargo, Joaquín ha sido un fijo durante más de una década, hasta esta semana, que se anunció que no estaría de forma temporal. Las redes sociales se llenaron al instante de teorías y suposiciones de todo tipo, que intentaban descifrar el motivo por el que el cantante no iba a estar en el programa. Desde la propia cadena, tampoco se ha dicho nada, lo único que se sabe fue lo que comento Jorge Fernández: "Joaquín no va a poder venir durante tres días, más o menos". Una ausencia que se ha notado.

Joaquín Padilla se convierte en Jesucristo

Es bien conocido que su papel en La Ruleta no es el único compromiso en el que Padilla invierte su tiempo. Además de amenizar los interludios de este mítico concurso de Antena 3, el artista lleva años con un proyecto entre manos con el que se ha convertido en un pionero en España: una ópera rock en castellano que entre los fans del género se ha hecho bastante conocida.

No obstante, ahora Joaquín Padilla ha sorprendido con una nueva faceta gracias a la que se ha subido a los escenarios para hacer algo más que cantar: actuar. El artista ha cumplido uno de sus sueños tras estrenarse como actor de musicales para una obra del nivel de 'Jesucristo Superstar'.

"i ayer estaba tocando en Barcelona con @soybernardez y @lasketchup_official en el festival @transperfectmountainchallenge hoy tenemos el ensayo general de la obra Jesucristo Superstar. Debe ser que eso de que el domingo el señor descanso es mera palabrería. En menos de una semana estaremos estrenando en el teatro Cervantes de Valladolid. Está siendo un viaje maravilloso, un reto a nivel personal, porque el personaje es muy exigente vocalmente, pero que me está enseñando tanto!! Tengo unos compañeros increíbles, con mucho talento, cargados de ilusión hasta las cejas que lo están haciendo todo tan fácil!! Estoy deseando veros el próximo sábado", cuenta en su perfil de Instagram.

Una experiencia que ha debido ser increíble para el músico y que le ha dejado sin palabras. "Aún estoy asimilando la experiencia de anoche!! Sin duda una de las más bonitas de mi carrera. Encarnar a Jesús en una obra tan maravillosa como este musical ha sido un viaje fascinante. Mis compañeros estuvieron soberbios (gracias por ser tan increíbles), el teatro sold out puesto en pie con una ovación interminable… Muchas emociones. Dejadme unos días que me recupere y os dejo un post más largo o un video contándoos cosas de como fue", contaba.

Joaquín Padilla es muy querido por sus compañeros. el cantante de la ruleta de la suerte llega el otro día al plato del concurso, "antes que el resto de sus compañeros" y hacía una bonita reflexión.

"Hoy estaba a primera hora en el plató de @laruletadelasuerte cuando aún no había llegado nadie, ni el público, ni los concursantes, ni los chicos… y estaba pensando en todos estos años, algo que empezó como una aventura que no sabíamos la continuidad que iba a tener, y han pasado más de 12 años. La verdad es que lo pienso y todavía es difícil de asimilar. Doce años en un programa diario!!!!! Bufff. Es una verdadera pasada. Y siendo líderes de audiencia todos los días. Es increíble!! No puedo tener más que palabras de agradecimiento . Vuestra fidelidad es algo fascinante. Gracias, de verdad. Está siendo un reto maravilloso, complicado a veces, pero muy gratificante. Cuando alguien como es mi caso viene tocar con su banda, durante años siempre tocas los mismos temas. Con Iguana Tango según sacabamos algún disco se incluían tres o cuatro canciones nuevas en el repertorio pero básicamente siempre cantabas lo mismo, y además eran canciones hechas por ti, ajustadas a ti. Lo que hago ahora mismo es un verdadero juego de equilibrismo constante, cada día en el alambre, en la cuerda floja… y me encanta!! Sin duda está siendo un viaje muy enriquecedor, así que gracias por compartirlo conmigo!!"

Un mensaje al que Jorge Fernández no dudaba en responder con un emotivo mensaje. "Lo que haces es realmente difícil socio!! Tienes un mérito enorme y todo el equipo lo sabe! Eres un crack!!! FELICIDADES por tu trabajo diario!!!".