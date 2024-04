La aparición de María del Monte después de denegarse la libertad provisional a Antonio Tejado: "Perdóname pero no"

El caso Antonio Tejado sigue dando de que hablar después de las últimas noticias. Hace varias semanas Antonio Tejada pidió la libertad provisional mientras el juez estudiaba el caso esperando una resolución. El sobrino de María del Monte hacía dicha petición apuntando que no había motivos para permanecer entre rejas. Sin embargo, el juez, impulsado por la Fiscalía y la defensa de la propia María del Monte, ha denegado su petición.

Durante estas semanas, a la cantante se le ha visto en pocas ocasiones, ocultándose de las cámaras y de los periodistas que quieren saber su punto de vista en todo este caso. Ha sido TardeAR, programa de Telecinco, el que ha conseguido tener imágenes de María del Monte a las afueras de un centro comercial. La artista aparecía con gafas de sol puestas y gesto serio.

No ha querido hacer ninguna declaración, rechazando las preguntas del reportero. "Perdóname, pero no. Ya dije en su día que no voy a decir nada", respondía en pocas palabras la cantante. Después de tres intentos fracasados, el periodista se ha dado por rendido y del Monte se ha despedido de él de una forma muy educada, como suele acostumbrar. En el plató de TardeAR, pese a no conseguir ninguna declaración, destacan el gesto serio y la actitud seca de la artista a la que se le veía más triste que en otras ocasiones.

La situación de Antonio Tejado

Las últimas imágenes que se tienen de Antonio Tejado, son del protagonista antes de entrar a declarar. Lo hacía esposado y con acompañamiento policial que lo guio en todo momento para llevarlo ante el juez. Una vez dentro, declaró no tener ninguna relación con los robos ni con los implicados que los llevaron a cabo. De las joyas señaló que eran de conocimiento público, ya que María del Monte las solía llevar puestas.

También se apuntó una posible relación con El Ruso, otro implicado en el caso y del que se tienen llamadas e imágenes con Antonio Tejado. Sobre esto solo afirmó que conocía a El Ruso del gimnasio porque entrenaban juntos, pero que no tenían más relación. Por último, también fue preguntado por las numerosas llamadas que hizo los días previos al robo a su tía y a Inmaculada Casal, pareja de María del Monte.

Para esta sospecha, Antonio Tejado también tenía una coartada y es que quería devolver un perro que le había dejado su tía y que le estaba destrozando la casa. Pese a los numerosos intentos de devolverlo, no lo conseguía. Después del robo, María del Monte estaba muy afectada por el impacto que le produjo. Estuvo rodeada por seres queridos y familiares, pero Antonio Tejado no estuvo mucho tiempo a su lado. "No se desentendió de su tía, sino que siguió preocupado por su estado", opinó el abogado.