Cambio inesperado en Supervivientes: Carmen Borrego vuelve al reality para saldar su deuda

Hace unos días Carmen Borrego llegaba a las instalaciones de Mediaset España deseando abrazar a su familia después de haber estado un mes en Honduras. Durante estos días había permanecido aislada tras enterarse en 'Supervivientes: Conexión Honduras' de la separación de su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo. En la gala de 'Supervivientes' con Jorge Javier Vázquez y acompañada de Terelu Campos, Carmen Borrego ha descubierto la exclusiva que ambos han protagonizado contra ella.

La concursante, que tuvo que abandonar el reality debido a un fuerte cuadro de ansiedad diagnosticado por el equipo médico, había comenzado la gala diciendo que lo primero que le diría a su hijo al verle sería 'Te quiero y estoy aquí'. Carmen Borrego desconocía el motivo de la ruptura al haber permanecido incomunicada y lo que jamás sospechó es que hubiera sido señalada por la pareja como la causante en una entrevista exclusiva demoledora. Fue Terelu Campos quien tras abrazar a su hermana se sentó con ella, la cogió de la mano y le contó lo sucedido con su hijo: "Ayer miércoles ocurrió algo. Se produjo la portada de otra revista con cosas muy injustas. Con mentiras y manifestaciones dolorosas. Salió una nueva exclusiva de tu hijo y de su mujer o exmujer, porque creo que hay muchos que no sabemos lo que es en este momento...", le anunciaba Terelu a Carmen Borrego. En ese momento, Jorge Javier Vázquez invitaba a la superviviente a que conociese ella misma los duros titulares de su hijo contra ella. Durante el visionado del vídeo que recopilaba las frases más fuertes de José María Almoguera y Paola Olmedo, Carmen Borrego permanecía atenta y con cierta incredulidad ante varias declaraciones. "Qué poca vergüenza", pareció decir durante la emisión. Momentos después, la colaboradora afirmaba sentirse con la conciencia tranquila.

"Yo por él he hecho todo. Todo. Mi conciencia la tengo absolutamente tranquila. Seguiré estando aquí si él me necesita pero todo en la vida tiene un límite. Creo que el mío puede haber llegado hoy. No sé si dormirá tranquilo, yo desde luego dormiré tranquilísima (...) Llevo matándome como madre muchos años. Aguantando demasiadas cosas que a lo mejor no tendría que haber aguantado. De no haberlo hecho igual no me encontraba con esto. Pero los hijos son así de injustos y los que vienen con los hijos, más injustos todavía", respondió Carmen Borrego.

