La sentencia al hijo de Carmen Borrego por parte de uno de sus compañeros: "Si ya lo ha soltado todo"

Las declaraciones de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, sobre su separación y las posteriores culpas que echa a su madre están dando de qué hablar. Las duras palabras que dirigió contra Borrego, al igual que lo hace su pareja Paola Olmedo en la exclusiva que dieron, son un ataque directo a la hermana pequeña de las Campos que se encontraba concursando en Supervivientes.

Da la casualidad que, pocos días después, Borrego tuvo que abandonar las playas de Honduras para regresar a Madrid, donde se encontró un completo terremoto organizado por su hijo. Los principales motivos que Almoguera esgrime es que el embarazo de su mujer estuvo muy influenciado por los comentarios y apreciaciones de Borrego, siempre muy encima de Paola. Pero lo que acabó por torcer las cosas fue que la abuela diese la exclusiva del nacimiento, dejando a los padres sin ella.

En una familia tan mediática como la de los Campos, estás cosas son algo con lo que tienen que contar. Sin embargo, se ha producido una herida en el seno de la familia que habrá que ver cómo cicatriza. Borrego, apoyada por su hermana Terelu y su sobrina Alejandra, también ha encontrado fuerzas en algunos de los compañeros de profesión.

Las duras palabras de José Antonio León

Después de dar la exclusiva a una conocida revista, ni José María Almoguera ni su supuesta exmujer Paola Olmedo han vuelto a declarar delante de los medios. Han lanzado una bomba y esperado a ver que sucede. Almoguera, que normalmente mantenía un perfil bajo al contrario que su madre, se ha puesto a la cabeza de la polémica, algo que ha levantado sospechas en el entorno televisivo.

"Aquí lo más flagrante es que dice que no quiere ser personaje y ha trincado ya cuatro veces. Una por su boda, otra por tu hermana y otra que ha trincado ahora. Creo que está un poco confundido", fueron las primeras palabras de José Antonio León en ¡De Viernes! El colaborador acusó al hijo de Borrego de querer estar en el anonimato, pero ganando dinero de la televisión, algo que no está muy bien visto en ese mundo.

Terelu, presente en el plató, no supo explicar cómo se encontraba su sobrino después de esta tormenta. "Francamente, no lo sé, tengo pensamientos muy diferentes. Pienso que dice me la pela, si he hecho este daño ya me da igual, o hay otra parte de mí que pueda tener un cierto arrepentimiento", ante esta reflexión, José Antonio León aseguró haber hablado por el móvil con Almoguera. "Pues a mí me ha contestado a un WhatsApp", un gesto que su tía no ha querido tener. "Yo es que como no le he escrito. Cuando yo le escribí con la portada me contestó, pero luego no le he escrito".

Finalmente, José Antonio León ha descifrado el contenido del mensaje: "Ha sido escueto. Me ha dicho ‘gracias, no tengo nada que decir’. Claro si ya lo ha soltado todo". El colaborador no se quedó ahí y quiso zanjar el tema volviendo a atacar a Almoguera. "Viendo las imágenes os tendrían que dar las gracias más que criticar porque han aprendido perfectamente la profesión. Trincan con una portada o con cuatro y luego no dicen absolutamente nada a los micros de la calle".