Jessica Bueno habla del fin de su relación con Lutingo: "La peor parte del amor son las rupturas"

El programa Un cuento imperfecto, de mtmad (cadena online de Mediaset) está dando mucho de que hablar. Y con sus dos protagonistas no es para menos. Jessica Bueno y Luitingo, pareja en la vida real tras conocer en Gran Hermano, demuestra que no hay barreas para ellos en cuanto a sentimientos se refiere y pueden abrirse en canal el uno con el otro y hablar de los momentos más importantes de sus vidas.

La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ recuerda cómo vivió su duro divorcio con el padre de dos de sus hijos. Sin pelos en la lengua, la modelo desvela el motivo real por el que decidió separarse de Jota Peleteiro, tras 9 años de matrimonio. Asimismo, la de Sevilla se confiesa sobre cómo le afectó a su autoestima y a su forma de ver el amor su separación con el exfutbolista le afecto.

Durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra la modelo habló de lo difícil que fue divorciarse y relató algunos complicados episodios que vivió con su expareja. La novia de Luitingo recuerda por qué se vio en la obligación de separarse del exfutbolista, a pesar de haber formado una familia con él. Por otro lado, Jessica Bueno cuenta la forma en la que logró armarse de valor para dar ese importante paso en su vida y cómo consiguió resurgir como un ave Fénix.

María González Falcó

Su divrocio

"La peor parte del amor son las rupturas", comienza diciendo la modelo. Un momento en el que se superpone varias imágenes de Bueno durante su etapa por Gran Hermano hablando de lo difícil que fue para ella decir adiós a Jota Peleteiro."Si que es verdad que al principio estaba súper hundida hasta que mi mente hizo click y no quise perderme en esa tristeza. Y decidió avanzar y hacer muchas cosas que antes no había hecho y que el amor no había terminado para mí", le confesaba a Luitingo, que le escuchaba atentamente.

Sinceros en 'Cuento imperfecto'

“Era como si mi voz no tuviera peso". La pareja está en un punto muy dulce de su relación pero no siempre ha sido así. En el último capítulo de #UnCuentoImperfecto hablan sobre la otra cara de la moneda, la de todos esos momentos de la vida que a veces se hacen cuesta arriba.

La pareja se pone al frente de 'Un cuento imperfecto' en su segunda temporada. La pareja que nació en la casa de Guadalix de la Sierra para que todo el mundo pudiera conocer los detalles de su relación. "Cuando tú te sientes inseguro o mucho más pequeño que tu pareja, hace que tú quieras hacer pequeña a la otra persona", confesaba Jessica. "Me he callado, me he callado, me he callado y cuando me he dado cuenta he entrado en un camino tan largo de infelicidad... Y he tenido inseguridades porque he tenido relaciones que me lo han creado", contaba Lutingo.

Jesisca también se ha sincerado sobre el inicio de su relación con Luitingo. "Yo contigo, ya lo sabes he tenido mucho miedo a lanzarme... Solo llevo un año divorciada", confesaba.