"Vais a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio": el contundente comentario a los Mozos de Arousa en Reacción en Cadena tras su derrota

Los Mozos de Arousa no pasan una. Reacción en Cadena se convirtió anoche en un escenario sangriento ante el cruce de palabras entre equipos rivales. Aprovechando la variedad permitida ante el ingenio que requieren las pruebas de este programa, los concursantes que han llegado para reñirse la permanencia en el concurso contra los históricos gallegos han llegado con el arsenal repuesto.

Sin embargo, los Mozos no han sido menos y han sabido estar a la altura en todo momento, hasta a la hora de devolvérsela a través de la retórica. 'Next Level' ha aterrizado en Reacción en Cadena con la lección sabida. Este grupo de jóvenes había ideado una aplicación de móvil para entrenar que lo tenía todo: marcador, aciertos, preguntas... Todo dispuesto para preparar una Complicidad Ganadora que al final no les sirvió para ganar el paso a la final.

Tanto creían en sí mismos los rivales de los Mozos de Arousa que incluso se atrevieron a lanzar un enfrentamiento directo para responder a una de las preguntas: "Colorín, colorado, el paso de los Mozos aquí se ha acabado".

Borjamina recogió el guante a tiempo para devolvérselo en seguida a la hora de encontrar la última palabra de la cadena: "Caramelo de miel y vais a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio".

Cifras altas

Su reto no sirvió para que los Mozos de Arousa perdieran la compostura y finalmente volvieron a coronarse en su prueba favorita, la Complicidad Ganadora. A la última prueba llegaron con 134.000 euros, un bote que poco a poco se fue desinflando hasta que finalmente consiguieron sumar a su millonario bote un total de 4.188 euros.

Sin embargo, este enfrentamiento no le ha gustado mucho a los espectadores, que incluso han dejado ver su desencanto en comentarios: "Iban de sobrados... Y le salió el tiro por la culata.. ¡Donde las dan las toman! ¡Bravo Borjamina!"