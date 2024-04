La ganadora de Gran Hermano dice adiós a la televisión para centrarse en miss Universo y su carrera: "Estudios de Derecho y alemán"

Miriam Saavedra es candidata oficial a Miss Universo Madrid 2024. La ganadora de 'GH VIP 6', y exconcursante de 'Supervivientes', ha iniciado ya su recorrido como Miss Madrid y, en plena vorágine de preparativos para el certamen, ha reservado un hueco para hablar con 'Outdoor' en exclusiva. La peruana, conocida como princesa inca, reflexiona sobre inclusividad, empoderamiento femenino y sobre los códigos de belleza actuales.

Es uno de los retos profesionales más emocionantes de su carrera profesional. Miriam Saavedra está a un paso de convertirse en Miss España. Pero ella es "una mujer de hechos". De momento, prefiere mantener los pies en la tierra e ir paso a paso cumpliendo objetivos. De momento, se centra en su primer objetivo: hacerse con el título de Miss Madrid. Un sueño que está más cerca que nunca. El certamen se celebra el próximo mes de mayo y la ganadora de la sexta edición de 'Gran Hermano VIP' y exconcursante de 'Supervivientes 2016' ya calienta motores. "Estoy muy emocionada. Si gano, representaría a España y es algo que me hace mucha ilusión. Los directores, Marthin Montero y Miguel Gómez, de la organización Nuestra Belleza España Madrid, me han dado esta bella oportunidad", cuenta en exclusiva a Outdoor.

La mayor ilusión de Miriam Saavedra es "ser referente para todas las niñas" que le siguen. "Es un certamen de belleza que empodera a las mujeres. No solo españolas, sino emigrantes que se hacen españolas y que aman y viven en Madrid. Además, hoy en día promueven lo que realmente hay detrás de una mujer; sus ganas de emprender, crecer y desarrollarnos. Perseguir nuestros sueños, cuidar de nosotras mismas, de nuestra salud mental y muchas virtudes más", apunta la modelo. on su participación en Miss Universo Madrid 2024, su intención es "fomentar la diversidad y la igualdad, así como potenciar la evolución de la mujer para nunca desistir en querer superarnos y seguir adelante".

"Mi sueño es ayudar y servir a las mujeres", expresa Miriam Saavedra, que ya se encuentra inmersa en los preparativos para convertirse en la ganadora de Miss Universo Madrid 2024. "La organización nos brinda clases de oratoria, pasarela, rutinas de gym... Yo no he variado mi rutina de ejercicios. Soy aficionada al deporte desde niña. En cuanto a la alimentación, siempre he llevado una dieta saludable. Además, estoy compaginándolo con mis estudios de Derecho y alemán", cuenta en exclusiva para 'Outdoor'.