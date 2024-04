Jessica Bueno y Luitingo se sinceran sobre el divorcio: "La lealtad es muy importante"

Cuatro meses después de dar rienda suelta a sus sentimientos e iniciar su historia de amor, Jessica Bueno y Luitingo viven en una permanente luna de miel. Ambos estuvieron separados por Navidad y se volvieron a juntar cuando acabaron las fiestas. De regreso a Bilbao, Jessica Bueno lo hizo con sus tres hijos -Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera; y Jota y Alejandro, con Jota Peleteiro, que es noticia porque se acaba de convertir al islam- y el cantante, cumpliendo con su promesa de darlo todo por ella, no tardaba en seguirla hasta la ciudad vasca.

Una apuesta de la que no se arrepiente para nada, ya que la experiencia de convivir con Jessica en la vida 'real' es inmejorable. Tal y como comparten a menudo con sus seguidores en redes sociales, Luitingo ha encajado a la perfección en la rutina diaria de la modelo, y juntos disfrutan de su amor en Bilbao compartiendo planes de ocio, sesiones de belleza e incluso clases de yoga.

Ambos han participado recientemente en un pódcast de MTMAD en el que ha sacado a la luz nuevos detalles sobre su relación y algunas del pasado como es el caso de Jessica que se ha abierto en canal para desvelar algunos traumas de relaciones pasadas.

Las confesiones sobre el divorcio

La historia de amor de Jessica Bueno con Jota Peleteiro terminó en 2022 después de siete años de relación que acabaron de una forma una tanto abrupta. La pareja mantuvo en secreto las intimidades sobre la ruptura, pero en los últimos días están saliendo nuevos detalles. Jessica Bueno ha rehecho su vida junto al cantante Luitingo, con el que vive en Bilbao y mantiene una fantástica relación de amor.

Ambos suelen compartir muchas cosas sobre su noviazgo y en esta ocasión, en un podcast conjunto, hablaron sobre las rupturas y cómo se llevan. "Para mí ha sido duro. Al principio estaba super hundida hasta que mi cabeza hizo 'click' y no quería seguir perdiendo el tiempo en esa tristeza.", señaló la modela, añadiendo: "Decidí avanzar, darme valor a mí misma y hacer muchas cosas que antes no había hecho. Pensar en mí y en que el amor no se había terminado".

Una reflexión muy profunda que quiso cerrar acordándose de Jota y dándole esa confianza que mantiene a Luitingo. "En algún momento iba a llegar esa persona adecuada que no fue la otra con la que había roto (Jota) sino que ahora me estaba dando la verdadera oportunidad de conocer a una persona con la que sí iba a funcionar".