Jorge Javier Vázquez se mete de lleno en la pelea entre Pablo Motos y Broncano: "El Estado contra un presentador".

"Pablo Motos debería desear suerte a Broncano en vez de montar numeritos". De esta forma ha titulado Jorge Javier Vázquez su nueva columna. Y es que no hay otro tema de conversación en las televisiones desde hace unas cuantas semanas. TVE ha querido hacer una de las mayores apuestas de los últimos años y ofrecer a David Broncano un suculento contrato para ponerse a los mandos de las noches de La 1.

Una decisión que desde la competencia no se ha tomado con mucha deportividad. Si hay un programa líder y referencia en España ese El Hormiguero. Con los mejores datos de toda la parrilla televisiva, Pablo Motos lleva siendo durante años una de las figuras intocables de la televisión. Nadie ha podido hacerle sombra en 20 años, ni el mismísimo Jorge Javier Vázquez consiguió molestarlo cuando lanzó en Telecinco 'Cuentos Chinos'.

Sin embargo, parece que el miedo ha entrado en Mediaset y, como se vio en uno de los últimos programas de El Hormiguero, ven el fichaje de Broncano como un movimiento político más que como un intento de asaltar la parrilla televisiva. Estas sospechas de Antena 3 son las que han encendido a Jorge Javier, que ha atacado con fuerza a Pablo Motos y a Juan del Val por las declaraciones que tuvieron sobre el fichaje de Broncano.

"Se han tomado el fichaje como algo personal"

Todo apunta de que Broncano aterrizará en la cadena pública con un contrato de dos años por valor de 28 millones de euros, un movimiento para unos, de carácter político, para otros con cierto sentido televisivo. Jorge Javier lo tiene claro y así lo hizo saber en su última columna. "El Hormiguero, se ha tomado como algo personal su fichaje. Que dicen que Moncloa les tiene manía. Que lo van a poner ahí para destrozarlos. No sé, como toda teoría conspiranoica entiendo que tendrá muchos adeptos", señaló el presentador de Supervivientes.

Pero no lo dejó ahí y quiso apuntar de forma directa a uno de los colaboradores del programa. "Por mucho que Juan del Val se empeñe en ponerse en plan alarmista y asegure que Pedro quiere cargarse a Pablo. Yo es que intuyo que ni el mismo Juan se cree semejante bola pero en términos de audiencia no cabe duda de que les debe resultar muy rentable. Es un giro de guion muy apetecible. El Estado contra un presentador".

El propio Jorge Javier asume que hacerle sombra es una tarea muy complicada, casi imposible, por eso no entiende el nerviosismo que se ha instaurado en el programa líder de la televisión española. "Pablo Motos no tiene rival a corto plazo. Lleva veinte años ocupando esa hora, es imposible que aparezca alguien y lo fulmine. Imposible. La cadena que apueste por intentar hacer sombra a Motos sabe que, como mínimo, debería mantener un mismo producto durante tres temporadas".

Por último, ha querido lanzar una reflexión sobre los motivos que pueden llevar a un programa como el de Motos a meterse en política, algo que el de Supervivientes no entiende. "A mí me parece que en vez de montar esos numeritos deberíais aplaudir su llegada y desearle suerte. Es un compañero, no un comisario político. Que parece que os va a quitar el pan y la sal cuando tenéis ya tanto dinero que no os lo vais a gastar en cien mil vidas", menciona.

Y es que Jorge Javier ve suficiente lo de ir a divertirse a El Hormiguero, lo de informar y entrar en política mejor que lo dejen para otros. "Y digo yo que yéndoos tan bien no entiendo cómo os metéis en esos berenjenales políticos, con lo que pringa hablar de todos esos temas. Hablo con conocimiento de causa. Teniendo yo la audiencia que vosotros tenéis no le dedicaba yo ni medio minuto a la actualidad política porque me parece que es lo menos divertido del mundo".