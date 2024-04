El novio de Marieta entra en Supervivientes: "Nos hemos reencontrado"

Supervivientes sigue regalando momentazos. A los abandonos de Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego, ambas por problemas médicos, se suma ahora la llegada del huracán Marieta.

La concursante más polémica de la última edición de La isla de las tentaciones llegaba al concurso para cubrir el hueco que dejaba la hija de Guti e intentar hacerse con el ansiado premio final.

Ahora, la influencer ha querido abrirse y compartir quién es esa persona especial que confía que la espere en su regreso a España. La de Alicante ya sueña con su encuentro en plató e imagina cómo será ese ansiado momento.

Reencuentro

Poseidón ha decidido volver a retar a los supervivientes tanto de Playa Olimpo y Playa Condena. En esta ocasión, el dios del Mar les ha propuesto elegir con qué persona de la playa contraria querían tomarse un café. En el caso de que ambos coincidieran podrían disfrutar de una merienda juntos para ponerse al día. Esta era una clara oportunidad tanto para Marieta como para Claudia de reencontrarse, las cuales se ponían muy alegres de haberse elegido la una a la otra.

"Quien nos iba a decir que nos íbamos a tomar el primer café en Honduras", apuntaba Marieta al subirse a la barca.

Pero la bomba iba a venir a continuación, cuando Claudia le preguntaba si le gusta alguien de 'Supervivientes'. "Aquí no. Yo tengo al de Almería", aseguraba Marieta, que afirmaba con la cabeza que "sí" tras ser preguntada si sigue pensando en él. "Además, espero que me esté esperando. Si yo hablaba con él hace tres años, dejamos de hablar y ahora nos hemos reencontrado en esta circunstancia que justo me voy. Por tres meses esperarme tampoco te pasa nada, ¿no?".

"Os voy a enseñar tres cositas"

Marieta aterrizó en Honduras el pasado jueves para lanzarse de lleno a la aventura de 'Supervivientes' y, como el resto de sus compañeros, la nueva concursante metió todo lo indispensable para la aventura en un saco.

En este vídeo inédito la ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela lo que hay en su interior ¿qué es lo que no puede faltarle a Marieta en la isla?

‘’Os voy a enseñar tres cositas de las que hay en mi saco’’, comienza explicando Marieta a las cámaras de ‘Supervivientes’ y empieza a sacar lo que considera más importante para ella.