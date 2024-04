Preocupación por el estado de salud del arquitecto de los famosos tras un imprevisto médico: "Me vuelven a operar"

Los seguidores del conocido como el arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, están preocupados por su estado de salud tras un imprevisto médico que ha surgido cuando lleva varios días ingresado en el hospital: "Me vuelven a operar".

Ha sido el propio Joaquín Torres quien, a través de la publicación de una story en su perfil oficial de la red social de Instagram ha hecho el anuncio. "Como una montaña rusa... casa día una cosa nueva: infección de huesos. Y hoy me he levantado con la gran noticia de que me vuelven a operar para limpiar bien el sistema de gérmenes. Creo que es imposible que me pasen más cosas, es la historia interminable de una cadera..."

Publicación de Joaquín Torres. / Instagram de Joaquín Torres @acerojoaquintorres

Joaquín Torres vio cómo su familia, de raíces gallegas, abandonaba Barcelona, su ciudad natal, para establecerse en Madrid durante su juventud. Educado en el prestigioso Liceo Francés, completó sus estudios de arquitectura en la Universidad de La Coruña. En 1996, tras finalizar su formación, fundó A-cero junto a su actual socio, el arquitecto Rafael Llamazares, marcando así el comienzo de una trayectoria arquitectónica que se convertiría en su sello distintivo.

Desde sus primeros pasos, Torres y su equipo abrazaron una filosofía arquitectónica moderna, fusionando influencias artísticas, especialmente de la escultura, con sus propias vivencias. Inspirados por arquitectos contemporáneos y diseñadores destacados, crearon una identidad única que se reflejaba en cada proyecto que emprendían. Inicialmente centrados en Madrid, no descuidaron los proyectos de viviendas unifamiliares, pero pronto se aventuraron en proyectos monumentales en la capital y más allá, como las oficinas en la calle Ribera del Loira, el showroom en Paseo de La Habana 3, y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña.

En su búsqueda de expansión, A-cero fortaleció sus divisiones de interiorismo y paisajismo y se lanzó a una ambiciosa internacionalización, estableciendo presencia en países como Austria, Líbano, Portugal, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Chile, India y Brasil. Este crecimiento culminó con la adjudicación de un concurso privado para desarrollar y urbanizar un complejo de 500,000 m2 en Dubai, lo que dio lugar a proyectos notables como el rascacielos Wave Tower y la creación de The Heart of Europe en las islas artificiales The World Islands.

Enfoque

En la actualidad, A-cero ha ampliado su enfoque con el proyecto A-cero Tech, una línea de viviendas modulares de diseño asequible y rápida producción. También incursionaron en el diseño de mobiliario y otros elementos, contando con una fábrica en Valencia. Con dos nominaciones en los premios FAD y una exitosa exposición en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en 2012, titulada "A-cero. Vivir en la arquitectura", Joaquín Torres y Rafael Llamazares han consolidado su posición en el panorama arquitectónico, con planes de llevar su obra a Sao Paulo en 2013 y a Madrid en 2014.