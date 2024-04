Las palabras de Marta López sobre Ángel Cristo por las que ha recibido abucheos del público: "Se salva todas las semanas"

El fenómeno Ángel Cristo está poniendo patas arriba el concurso de Supervivientes. El proclamado villano de la edición es uno de los grandes protagonistas dentro de Cayos Cochinos, donde no mantiene buena relación con casi ninguno de sus compañeros. Sus continuos roces, actitud muy propia y peleas con compañeros han generado, auque parezca lo contrario, que sea uno de los favoritos del público.

Desde el comienzo, su actitud peculiar hizo que tuviese roces con algunos de los favoritos, como podía ser Carmen Borrego. También ha ido perdiendo el apoyo de concursante que al principio estaban de su lado, como el caso de la asturiana Arantxa del Sol, con la que a penas mantiene relación actualmente. Una actitud que le ha desmarcado, pero también le ha llevado a ser el foco y tener el cariño de parte del público.

Fuera de Honduras, las conversaciones sobre Supervivientes giran en torno al hijo de Bárbara Rey. En cada debate se pone en tela de juicio su forma de ser y si esta le está siendo beneficiosa o le va a acabar perjudicando. Lo que está claro es que con Ángel Cristo no hay términos medios. O lo amas o lo odias. Una diferencia muy notable que se pudo ver de manera clara en el programa de TardeAR, en el que Marta López y Miguel Ángel Nicolás se enfrentaron por el concursante.

Las palabras de Marta López

Si alguien sabe lo que es pasar por un reality de la televisión, esa es Marta López que se dio a conocer hace ya unos cuantos años en Gran Hermano y repitió la experiencia hace pocos meses con Gran Hermano DÚO. La exconcursante también se ha enfrentado al reto que supone Supervivientes, una experiencia de la que no guarda un buen recuerdo. Sin embargo, si que puede entender lo que es convivir con alguien tan problemático como está siendo Ángel Cristo.

"La va a fastidiar porque cada día lo está haciendo peor y mira que a mí me gustaba", fue el apunte que dio la colaboradora del programa, sobre el concurso del hijo de Bárbara Rey. Lejos de apoyar ese comentario, Miguel Ángel Nicolás le llevó la contraria a la madrileña. "¿Lo está haciendo peor? Mira el público", alentando a los espectadores presentes en el plató a mostrar su opinión.

La decisión fue clara y los abucheos a Marta López dejaron ver que la gran mayoría puede que no piense como ella y vea a Ángel Cristo como un gran concursante. "Pero si se salva todas las semanas", apostilló Nicolás, agrandecido tras la reacción del público. Sus acusaciones contra Marta López se volvieron ya personales y pasó a atacarla de forma directa. "No sé que mal está haciendo, peor lo hiciste tú que te fuiste a las tres semanas".

"Yo a lo mejor no empatizo con el público, pero no pasa nada aquí sigo", fue la pobre respuesta que dio la colaboradora, alimentando a un Nicolás que seguía viniéndose arriba. "Sabes la diferencia? Con todo el cariño te lo digo. Tú en tu edición quisiste ser mala y lo hiciste fatal y él es malo y lo está haciendo perfecto. Tú fuiste villana y te echaron y él es villano y ahí sigue", expresó el colaborador, sentenciando a la exconcursante.

Ante esto, Marta López pasó al ataque, acusándole de cobarde por no aceptar el reto de Supervivientes. "No me puedes reprochar eso cuando a ti te lo ofrecieron y no has tenido el valor de ir, así que no hables". El colaborador le pidió pruebas sobre esta afirmación, a lo que la madrileña le dijo que no tenía, pero le preguntó de vuelta si iría a Supervivientes. Nicolás contestó de forma negativa y López zanjó la conversación. "Pues entonces cállate y no me juzgues".