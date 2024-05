Cristina Pedroche estalla tras el "hate" recibido en redes: "Me ha dolido bastante"

La exposición en redes sociales de los personajes públicos tiene en ocasiones malas consecuencias, como el recibir "hate" u odio. Y eso es lo que le ha ocurrido a Cristina Pedroche, la presentadora de Antena 3, que ha acabado estallando: "Me ha dolido bastante".

La Pedroche decidió abrir su perfil oficial de la red social de Instagram para recibir comentarios de sus seguidores. Sin embargo, no todos fueron positivos, ta y como puso de manifiesto la presentadora, con algunos en los que le decían cosas tan fuertes como "te estarán enterrando en tu funeral y seguirás de postparto hija mía" o "esta idiota piensa que es la única que ha parido el puto mundo, ridícula".

Pues bien, la presentadora no ha podido más y ha acabado estallando. "Quería solo sacar las cosas buenas en esta ronda de preguntas pero estos me han dolido bastante y creo que compartiéndolo puedo ayudar a otras mujeres que se pueden sentir también mal cuando han pasado ya algunos meses desde que dieron a luz y la gente de su entorno les dice que ya no puede ser postparto".

Y sigue la Pedroche asegurando que "hay que leer más y hay que estar más actualizado, pero sobre todo hay que trabajar más la empatía. No voy a entrar a explicar que el post parto puede durar años y que nos cambia totalmente el cerebro. Para eso están las expertas. Pero por favor, si pudo un poco más de cariño, paciencia y que se validen los sentimientos de las mujeres (en general, pero su además acabamos de ser madres más aún".

Publicación de Cristina Pedroche. / Instagram de Cristina Pedroche @cristipedroche

Cristina Pedroche comenzó su andadura profesional como modelo al unirse a una prestigiosa agencia de modelos y actores. En este campo, modeló para catálogos y revistas de renombre, protagonizando anuncios para reconocidas marcas como Movistar y Tampax, entre otras. Al mismo tiempo, incursionó brevemente en la actuación con pequeñas participaciones en series como "Yo soy Bea" y "Sin tetas no hay paraíso" en 2009. Además, hizo su debut como reportera en el canal de videojuegos EATV, propiedad de Electronic Arts, marcando así su entrada al mundo televisivo.

No obstante, fue en 2010 cuando su consagración en la televisión y su salto a la fama se materializaron al unirse al programa "Sé lo que hicisteis...". Este logro llegó tras ocupar el puesto de Pilar Rubio como reportera en el programa, permaneciendo en él hasta su conclusión en La Sexta en 2011. Después, desempeñó una función similar en "Otra Movida" en Neox desde agosto de 2011 hasta junio de 2012. Durante este periodo, su carisma y talento la hicieron destacar en el mundo del espectáculo, convirtiéndose en protagonista de portadas de revistas como FHM y Primera Línea.

En septiembre de 2012, incursionó en la radio al unirse al programa "Yu: no te pierdas nada" de Dani Mateo en Los 40 Principales. A partir de noviembre del mismo año, contribuyó en una sección en el programa "Anda Ya" de la misma cadena de radio. En marzo de 2013, su presencia activa en Twitter la llevó a convertirse en la primera mujer española en alcanzar un millón de seguidores en la plataforma. A finales de ese año, regresó a La Sexta para unirse al programa diario de sobremesa "Zapeando" bajo la conducción de Frank Blanco.

En febrero de 2014, participó en un episodio de la séptima temporada de "La que se avecina". En marzo del mismo año, hizo una aparición especial en "Aída". En octubre, formó parte de dos episodios de la sexta temporada de "Águila Roja". Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2015, presentó la gala anual de los premios Neox Fan Awards en Neox, además de colaborar en "Los viernes al show" en Antena 3.

En diciembre de 2014, rubricó un contrato de larga duración con el grupo Atresmedia, marcando un hito en su carrera. En las campanadas de fin de año de 2014, suscitó controversia al lucir un vestido transparente. En marzo de 2015, tomó un receso temporal en "Zapeando" para presentar en solitario una nueva temporada del programa "Pekín Express" en Antena 3. En febrero de 2016, condujo el mismo formato en La Sexta.

En 2018, renovó su contrato con Atresmedia. En las campanadas de fin de año de 2018, presentó nuevamente junto a Alberto Chicote desde la Puerta del Sol de Madrid, destacando por un traje con escultura de vidrio. A partir de septiembre de 2019, colaboró en la temporada 2019-20 de "El hormiguero 3.0" en Antena 3.

Campanadas

En diciembre de 2019, presentó las campanadas desde la Puerta del Sol por quinta vez, luciendo un diseño de Jacinto de Manuel que simulaba una mascarilla en homenaje a los confinados por la pandemia del COVID-19. En 2021, asumió la presentación de "Love Island" y repitió como presentadora de las campanadas de Antena 3 para la Nochevieja de 2021.

En diciembre de 2022, volvió a presentar las campanadas junto con Alberto Chicote, liderando la audiencia por segundo año consecutivo en este emotivo evento televisivo.