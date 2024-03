Cristina Pedroche la vuelve a liar en redes al hablar sobre la maternidad: "No entiendes la vida hasta que crece dentro de ti"

La presentadora y colaboradora Cristina Pedroche parece estar abonada a la pol√©mica en las redes sociales. La maternidad se ha convertido en el centro de su mundo y muchos de sus seguidores (haters o ni) no dudan en dejarle claro que no piensan como ella sobre este tema. Desde que se qued√≥ embarazada, y posteriormente con su parto y su posparto, la madrile√Īa ha querido que sus seguidores compartieran con ella su proceso, pero la experiencia no est√° sliendo como ella esperaba.

Cristina Pedroche, que se ha convertido en los √ļltimos a√Īos en la estrella de las Campanadas en Espa√Īa, ha sabido trabajar tambi√©n su faceta como influencer en las redes sociales. Sabe que sus opiniones van a recibir odio y amor a partes iguales, pero ya ha expresado en alguna ocasi√≥n que le est√Īa costando aceptarlo. Algunas de sus pol√©micas m√°s recordadas han tenido que ver con su embarazo. Habl√≥ largo y tendido sobre c√≥mo iba a ser su parto y su s√≠mil de las contracciones y las olas del mar le valieron alg√ļn que otro zasca.

Pero, al menos hasta ahora, la foto que más caro pagó fue una instantánea en la que se le veía con un cuerpo estupendo a los pocos días de dar a luz. Tras las críticas y el revuelo que se formó, la propia Pedroche no dudó en salir a los medios a defenderse del "ataque" en las redes. En aquel momento, aseguró que, lejos de querer trasladar una imagen idílica de la maternidad, solo trataba de mostrar su realidad. "No todo el mundo tiene el mismo posparto, yo muestro el mío", aseguró entonces. Además, explicó que no todo es lo que se ve en las redes sociales y se sinceró sobre su situación: "Tengo muchos miedos, dudas y lágrimas".

Ahora, en su √ļltima publicaci√≥n, o ha vuelto a hacer. Junto con una fotograf√≠a profesional, en la que Pedroche sale posando con un vestido blanco, la madrile√Īa escribi√≥ una frase que parece que ha levantado ampollas entre una gran parte de sus seguidores: "No entiendes la vida hasta que crece dentro de ti". En apenas unos minutos, los comentarios negativos en la publicaci√≥n se contaban por decenas. "¬ŅLas que no lo somos no tenemos ni idea no?", preguntaba una seguidora.

Ante el aluvi√≥n de mensajes cuestionando la frase, la colaboradore edit√≥ el post para a√Īadir que la frase no era suya. "Es una frase de un libro que me ha hecho reflexionar. A m√≠ y solo a m√≠", escribi√≥. Pero no fue suficiente. "Hay cosas que sobran, no eres ni la primera ni la √ļltima. A veces dices muchas tonter√≠as que no le importan a nadie solo a ti, por lo tanto, gu√°rdatelas porfa", fue uno de los muchos comentarios de "odio" que recibi√≥.

La madrile√Īa, consciente del lio que se estaba formando, decidi√≥ subir una foto a sus stories para contestar a una seguidora y tratar de zanjar el tema: "Va a ser la √ļnica aclaraci√≥n que haga y me vuelvo a esconder". "Por favor, no llev√©is todo a lo personal. Est√° claro que diga lo que diga y ponga lo que ponga siempre habr√° alguien que se ofenda. Tengo la sensaci√≥n de que todo lo hago mal en redes. Es una frase que he le√≠do en un libro y me ha hecho reflexionar y en el story he puesto 'y a√ļn as√≠ entiendo poco'. Por favor, un poco de cari√Īo y empat√≠a. Da igual cuantas veces diga que estoy mal, cuanto m√°s me muestro y m√°s me abro m√°s odio recibo", escribi√≥ la presentadora.