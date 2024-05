Ángel Cristo para Supervivientes en directo para desvelar el secreto de Arantxa del Sol: "Lo que pasó en la lancha"

Arantxa del Sol ha vivido este jueves una noche repleta de tensión en Superviventes. Y no solo por su esperadísimo cara a cara con Ana Herminia tras los rumores de relación entre la novia de Ángel Cristo Jr. y su marido, Finito de Córdoba, sino porque el hijo de Bárbara Rey se ha acordado de ella y le ha lanzado una desconcertante advertencia desde Honduras que ha dejado a todos -incluido a la modelo- sin palabras.

Líder de su equipo, Ángel ha nominado directamente a Gorka Ibarguren "porque si" y a continuación ha dedicado un sorprendente mensaje a la presentadora: "No tiene nada que ver, pero mis valores son el honor, el valor, la lealtad, ¿cuáles son los tuyos, Arantxa? Cuenta lo que pasó en la lancha" ha expresado muy serio.

Atónito, Jorge Javier Vázquez reconocía estar "perdido" y preguntaba al hijo del domador a qué se refería con su mensaje a la presentadora. "Que cuente lo que pasó en la lancha" ha insistido sin aclarar su sentencia a la que comenzó el reality siendo su gran apoyo.

Arantxa, desencajada y haciendo gesto de negación con la cabeza, escuchaba a Ángel, aunque no ha podido aclarar qué ha querido decir el hijo de la vedette -algo que parece que ella sí ha entendido- porque se han quedado sin tiempo y la gala ha llegado a su fin. Tendremos que esperar hasta el domingo para ver si la modelo arroja un poco de luz tras la surrealista advertencia del superviviente.

Cara a cara en plató

Gala de 'Supervivientes' marcada por el esperadísimo reencuentro de Arantxa del Sol con Ana Herminia después de los rumores de relación entre la novia de Ángel Cristo Jr. y Finito de Córdoba, que la propia venezolana alimentó en '¡De viernes!' revelando que sentía un "cariño especial" por el torero, al que conoce desde hace muchísimos años.

La noche empezaba con Jorge Javier preguntando a la modelo cómo se tomó que su marido no estuviese en el plató del programa el martes para recibirla a su llegada de Honduras. "Lógicamente esperaba encontrármelo. Me extrañé mucho. Cuando terminó el programa le llamé yo y entonces hablamos", ha explicado, revelando que el diestro le dio sus explicaciones, fueron de lo más "convincentes", no se han separado desde entonces y están tan bien como siempre. "Él lo ha pasado fatal y ha adelgazado tanto como yo" ha asegurado sobre cómo ha llevado Juan los 56 días que han estado separados.

Con Finito como protagonista a pesar de no estar presente en el programa, Ana Herminia ha querido zanjar las especulaciones sobre una posible relación y con una Arantxa algo incómoda ha puntualizado que "no hay problema ninguno" con el torero: "Esto es un show y tengo respeto a Juan y a sus hijos y cariño desde que tengo 17 años". Algo que ha ratificado la superviviente reconociendo que "Juan también le tiene cariño a Ana Herminia porque se conocen desde hace tiempo".

Ha sido entonces cuando la novia de Ángel Cristo ha dejado claro que lo único que le une a Finito es "una amistad" como ha "explicado por activa y por pastiva". Un momento en el que Arantxa ha intervenido asegurando que "tampoco hubiera pasado nada" pues "hace 25 años", dejando entrever que si hubiesen tenido algo en su día a ella no le molesta.

Y para despejar cualquier duda la modelo ha dejado claro que no tiene "mal rollo" con Ana Herminia; "el único mal rollo que he tenido ha sido con su pareja", ha zanjado.