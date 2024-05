La nieta de Ortega Cano se va de su casa: "Un bebé"

La semana pasada Gloria Camila pasaba por quirófano para someterse a una operación de pecho y lo cierto es que pocas noticias hemos tenido de ella. Ha colgado algunos stories en su perfil de Instagram, pero lo cierto es que se ha mostrado reacia a la hora de dar detalles.

Hace unas horas, la joven colgaba una imagen y aseguraba que "estoy mejorando bastante bien" a pesar de que "no tengo mucha independencia todavía, pero tengo a los mejores enfermeros personales". Eso sí, aseguraba que no ha sido nada fácil: "He llorado estos días como un bebé, y sigo dolorida e inflamada".

Debido a esta intervención estética, Gloria Camila fue una de las ausentes el pasado fin de semana en la vuelta de su padre, José Ortega Cano, a los ruedos en Ciudad Real. Sin embargo, el diestro ha reaparecido este jueves en la plaza de toros de Las Ventas y nos ha comentado cómo se encuentra la joven.

Con un escueto "está muy bien", el maestro evitaba hablar de la operación de su hija y de cómo se encontraba esta... además, mostraba un rostro serio debido a todas las polémicas en las que se ha visto envuelto desde que su exmujer asegurase en 'Fiesta' que, supuestamente, no estaría respetando la custodia de su hijo en común.

El éxito de Rocío Flores

La relación entre tía y sobrina está más afianzada que nunca, o eso es lo que ha demostrado Rocío Flores a la hora de atender las necesidades de Gloria Camila. Ambas, de la misma edad y con asuntos familiares complicados, parece que han encontrado en la otra un pilar vital con el que contar en caso de necesidad. Y eso es precisamente lo que le ocurrió a Gloria Camila.

Con la relación con su hermano José Fernando Ortega completamente rota y su padre envuelto en su regreso al mundo del toreo, la hija pequeña de Rocío Jurado ha tenido la inestimable ayuda de su sobrina. Todo empezó después de pasar por quirófano, donde había realizado un aumento de pecho. Sin embargo, los dolores y molestias no tardaron en aparecer debido a que las prótesis estaban mal posicionadas.

Tras una nueva intervención, su salud solo hizo más que empeorar. "Sigo en el hospital, un poco dolorida pero me están cuidando mucho. Apenas puedo levantar los brazos", compartía desde el hospital con sus seguidores. Pese a los dolores, señaló que todo había salido a la perfección y el resultado era el que esperaba. En este punto, al ver que no mejoraba, su sobrina Rocío Flores no dudó en cruzarse media Península Ibérica para ayudar a Gloria Camila.

Desde Málaga hasta Madrid, Flores acompañó a su tía en el hospital y le ayudo en lo que necesitase. Un gesto que demuestra la especial relación que mantienen y que las ha tenido unidas durante todo este tiempo.

Tras dejar Madrid, Rocío Flores s eha marchado a Valencia para presnetar un evento de Framasi, la compañía cosmética para la que trabaja y de la que tanto habla y promociona últimamente en sus redes.