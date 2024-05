José Ortega Cano se despedía para siempre de los ruedos en agosto de 2017. Sin embargo, parece que el maestro echa de menos las plazas de toros y ha anunciado que va a participar en dos festivales taurinos porque echa de menos torear.

Europa Press ha podido hablar con él en exclusiva y nos ha confesado que no volverá a los ruedos simplemente va a participar en dos festivales porque le apetece torear de nuevo: "No, no es vuelta a los ruedos, es una pincelada de mí carrera, me apetece torear dos festivales y nada más, lo voy a hacer y ya está".