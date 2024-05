La novia de Arkano rechaza su abandono por sorpresa: "Lo que tiene que hacer es aprovechar esta oportunidad"

Hace más de setenta días que diera comienzo la aventura en Supervivientes de todos los supervivientes de la edición de 2024. Durante estos meses, varios han sido los concursantes que han abandonado el concurso entre expulsiones y recomendaciones médicas. Cada vez más cansados y notando en sus cuerpos las condiciones extremas del programa, no es de extrañar que Arkano haya anunciado su abandono.

Antes de enfrentarse a la prueba por la recompensa de esta semana, el rapero rompía a llorar mientras repetía una y otra vez que "no quiero estar aquí. No quiero. No quiero. No quiero". Con la voz temblorosa, aclaraba que "no quiero estar aquí, no tiene sentido para mí". A pesar de los intentos de Sandra Barneda por dialogar con él, se limitaba a decir que "es tiempo perdido para mí estar aquí, tiempo que no vuelve. No quiero estar aquí".

Aclaraba también que no quería que su familia se preocupara, que simplemente ha llegado al límite y transmitía sus deseos de hablar con el programa para "que me diga cuánto tengo que pagar por irme de aquí" porque esta experiencia "es un infierno". Rápidamente, Laura Madroño le indicaba que abandonara la zona de juegos y el concursante salía de playa para ser atendido por el equipo de psicológicos del programa.

Tras varios minutos fuera de cámaras, Arkano volvía a hablar con Sandra Barneda dejando muy claro cuál era la decisión que había tomado, marcharse de la isla. Visiblemente derrotado, el rapero reconocía: "No puedo más, esto es un infierno, para mí es un infierno mental. El no poder más, llegar a explotar y no poder seguir adelante, lo siento mucho, no quiero perjudicar al programa, estoy súper agradecido pero no puedo más". Después de reflexionar junto a Sandra sobre su paso por el programa, Arkano insistía: "Quiero irme, quiero ir a terapia, que lo necesito y arreglar muchas cosas".

Intentando convencer a su compañero y amigo, Laura Matamoros tenía la oportunidad de hablar con Arkano para madurar mucho más la decisión del abandono consiguiendo que aguante 48 horas más para tomar una decisión definitiva. Finalmente, el rapero tomaba la decisión de aceptar esos dos días más para pensar su futuro en 'Supervivientes' y así poder disfrutar de la visita de su madre en la isla, una visita que por el momento desconoce.

Habla su novia

El programa de Telecinco 'Vamos a ver' ha podido contactar con la novia de Arkano para preguntarle sobre el concurso del rapero y también para conocer cómo ha vivido ella el bajón del superviviente. Alazne ha explicado que Arkano es una persona muy emocional, pero le ha sorprendido que llorase en directo, porque no lo suele hacer: "Le he visto que realmente sí que está mal y le está jugando una mala pasada la cabeza". La novia ha comentado que uno de los motivos por los que está mal es por las peleas: "Creo que lo de los conflictos le está afectando porque él, ya os digo, huye de eso".

Por otro lado, ha hablado sobre que el rapero se siente inferior al resto de participantes a la hora de realizar los juegos: "Creo que desde el minuto uno se ha visto inferior a los demás, le ha faltado esa confianza y ese creer en él. Ha visto que las pruebas no le han salido como a él le gustarían. Creo que se ha ido sintiendo muy pequeñito durante el programa".

Alazne ha asegurado que lo que le hace falta a Arkano es creer más en sí mismo y superar sus miedos: "Lo que necesita es eso, trabajar más esas inseguridades y esa confianza... Lo que tiene que hacer es aprovechar esta oportunidad para superar esos miedos, esas inseguridades, que haga su concurso, que crea en él y sé que si se va, se va a arrepentir".

La novia de Arkano ha hablado también del posible abandono del superviviente y ha explicado que no cree que lo vaya a hacer: "Él cuando toma una decisión va para adelante con ello, pero espero que esa visita de su madre le haga también ver un poco lo que estamos viendo desde fuera".

Por último, ha explicado que lo que le hace falta a Arkano es desahogarse con las personas que quiere: "Estamos un poco acostumbrados a hablar en el día a día, ya que cuando uno de los dos está mal puede apoyarnos y sí que creo, que me echa de menos, pero creo que ha sido un cúmulo de cosas lo que le ha hecho estar así".