Pedro Aguado se pronuncia sobre sus adicciones en Superviviventes: "Podréis vivir una aventura como ésta"

Pedro Aguado demuestra su valía en una de las pruebas más complicadas en la vida de cualquier persona: la supervivencia en una isla desierta. El exjugador profesional de Waterpolo ha conseguido superar todas las pruebas, a pesar de haber estado al borde de la renuncia y de que incluso sus compañeros de edición pidieran su expulsión pensando en su bienestar.

Ahora, Aguado celebra su permanencia en el concurso, pero hay un motivo más que le ha hecho alzar los brazos y convertirse una vez más en ejemplo de superación para los espectadores. El que fuera presentador del icónico programa 'Hermano Mayor' ha cumplido 21 años sobrio, con mensaje incluido a todos aquellos que se encuentran en la misma lucha que él: "El 28 de abril cumplí aquí 21 años sobrio. La gente que estáis luchando por vuestra vida, seguid luchando y podréis vivir una aventura como ésta".

Noche complicada

Ocurrió tras la 'Ceremonia de salvación' en la que Pedro Aguado volvió a quedarse fuera de las nominaciones, una noticia que le emocionó enormemente. La noche en la Palapa no fue nada sencilla, puesto que también tuvo lugar la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr. tras saltarse las normas del concurso y desaparecer de la zona delimitada por Supervivientes durante 10 horas.

Complicaciones

¿Qué es lo más complicado para el concursante? Pues él lo tiene claro: el hambre. "El hambre, como no tengo comida, me da tristeza, y quizás manejar esa tristeza es lo que más me está costando. Todo lo demás me parece fascinante".

Por lo demás, Aguado confiesa estar viviendo una experiencia que considera fascinante: "Yo he aprendido todo lo que tengo que aprender, solo me falta pescar un pez. Es lo único que me queda aprender para saber todo lo que necesito sobre supervivencia".