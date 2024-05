Alba Carrillo coge las riendas de El Cazador All Stars con el aplauso del público: "Alba es lo mejor que le ha pasado al programa"

La modelo, celebrity, presentadora de televisión y ahora escritora, Alba Carrillo, ha sabido reciclarse de diez tras su problemática salida de Mediaset.

Carrillo no quiere saber nada de Telecinco como ya confirmó en un vídeo en sus redes sociales tras salir el rumor de que podría acudir de nuevo a Gran Hermano. "Bueno, que me estáis escribiendo por Instagram, que ha salido una noticia en redes de que estoy negociando para volver a Mediaset y que yo vuelva depende del visto bueno del guardia civil... Ese trasnochado con el que pasaron las historias de la fiesta en la productora de AR (Ana Rosa). No, o sea, nada en mi vida depende de ese ser humano", dejaba claro Alba Carrillo.

"Nunca ha dependido y no dependerá. Vamos, de hecho, es un mueble con cajones que está ahí. Pues porque hace bonito, supongo, pero no... Mi vuelta a Telecinco no dependería de eso en ningún caso, no es correcto. Si quieren hacer publicidad de sus programas que utilicen a otras personas. Yo estoy muy feliz y muy contenta en Televisión Española", zanjando el tema.

Y tanto que lo está. La colaboradora de televisión, ha participado en 'Bake Off: famosos al horno' y 'D Corazón' de RTVE. Además, explica en su libro de autoayuda a la mujer que "la maternidad no es el fin del sexo ni de nada, porque con ella empieza todo". La modelo señala "no ser esclava de su cuerpo porque la moda no fue vocacional en mi caso". Alba Carrillo cree que "la política es un engaño", no rehúye pronunciarse sobre la actualidad y elige "libertad" como su palabra preferida. Alba Carrillo se confiesa enamoradiza, porque "veo cosas buenas en todos los seres humanos, sobre todo en los hombres", y entiende que, aunque "el sexo no está sobrevalorado” lo que la vuelve loca y le da placer “es un chocolate a la taza con unas porritas".

Llegada a El Cazador

Ahora, Carrillo disfruta y triunfa en El Cazador All Stars. En la nueva versión con celebrities, cuatro concursantes famosos jugarán en equipo para intentar conseguir premios en metálico, que donarán a una entidad benéfica de su elección, respondiendo a preguntas de cultura general. Uno de los cinco cazadores del programa, Erundino Alonso, Lilit Manukyan, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Orestes Barbero, los mayores expertos en concursos del país, intentará detenerlos.

Carrillo es una de las concursantes que lucha por acumular euros y así poder donarlos a una fundación u organización. La colaboradora arrasa en el programa tal y como reflejan sus datos y los aplausos que recibe del público. "Alba Carrillo es lo mejor que me ha pasado, no quiero que se vaya nunca es la persona más talentosa de España". "Alba es lo mejor que le ha pasado al programa en todos estos años! Me ha hecho engancharme". "Muchos no han sabido valorarla, tiene un coco y, por qué no decirlo, le pasa como a muchas madres que nos ha tocado repasar primaria, la Eso y Bachiller". "Algunos ya nos dimos cuenta hace tiempo, pero la Cadena de Enfrente prefirió quedarse con el guardia civil mueble y echar a esta reina". "Es muy inteligente y lo está demostrando. El día que jugó por 8800 fue espectacular", son algunos de los comentarios que han dejado a Carrillo.