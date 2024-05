Maite Galdeano se va de España y lanza un sorprendente mensaje: "Al cielo de los animales"

Honduras recibirá pronto la visita de Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun ha aceptado el reto de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, para acudir a visitar a los participantes del reality. Pero lo más sorprendente ha sido el mensaje que le ha dejado a uno de sus seguidores respecto a este viaje: "Al cielo de los animales".

Así lo ha asegurado la propia Sofía Suescun, compartiendo en sus redes sociales un pantallazo de su madre en la que muestra la conversación con su seguidor, en respuesta a una foto en la que está cogiendo el avión. El seguidor le anima a que disfrute de estos días en Honduras "tanto como nosotros lo vamos a hacer contigo". Y ella contesta, "gracias, yo creo que me voy al cielo de los animales, no sé... intuiciones".

Ante esto, Sofía Suescun asegura que su madre "tiene claro que muere, la Maite descubriendo vida más allá de estar en casa interna, todo le sorprende y mal piensa, pobrecita que disfrute, vamos a tranquilizarla entre todos".

Publicación de Sofía Suescun. / Instagram de Sofía Suescun @sofía_suescun

Sofía Suescun, una de las figuras más destacadas de la televisión española, ha desaparecido de la pantalla debido a un veto impuesto por Telecinco. Desde entonces, no ha aparecido en ningún programa del "Universo Sálvame". No obstante, la exganadora de "Gran Hermano" tiene numerosos proyectos en marcha. Recientemente, ha colaborado con marcas tan importantes como Netflix y Amazon Prime Video.

Sin embargo, estas plataformas no buscan ficharla como actriz, sino aprovechar su imagen. No es de extrañar, ya que Sofía Suescun es una verdadera "it girl" con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, consolidándose como una auténtica "influencer".

Pamplona

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía se dio a conocer en 2015 al ganar "Gran Hermano 16". Más tarde, participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa", adentrándose así en el "Universo Sálvame". En 2018, participó en "Supervivientes" y nuevamente se coronó vencedora. Desde entonces, hasta hace unos meses, fue una presencia constante en los platós de Telecinco.

Sin embargo, últimamente no ha vuelto a aparecer en Telecinco, aunque ha sido la imagen de numerosas campañas para diferentes marcas y compañías. Este panorama ha cambiado, ya que ahora es una de las participantes en la versión All Stars de "Supervivientes".

4o