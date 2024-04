El trastorno que sufre Maite Galdeano y por el que Sofía Suescun pide ayuda y se enfada: "No quieres escuchar...", se lamenta

Durante estas últimas semanas, Sofía Suescun ha estado muy activa a través de sus redes sociales comentando 'Supervivientes', y sobre todo, apoyando a su novio Kiko Jiménez. Después de que Laura Matamoros y él discutieron y se convirtieron en los mayores rivales de la isla, Sofía ha ido contra Laura y ha apoyado todo lo que ha podido a su novio.

Durante el 'Conexión Honduras', Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Arantxa del Sol fueron nominados y el público de 'Supervivientes' salvó, en primer lugar, a Kiko. Poco después, la audiencia volvió a decidir y expulsó definitivamente a Laura del concurso. Tras todo lo ocurrido, Sofía ha subido una historia a Instagram en donde se ha podido ver su reacción ante la salvación de Kiko. En el vídeo ha aparece Kiko junto a sus dos compañeras de concurso y Sandra Barneda ha anunciado que él es el primer salvado de la noche. Sofía al ver que su novio se ha librado de la expulsión, ha reaccionado muy emocionada e ilusionada: "¡Vamos, mi amor! ¡Te amo!". Además, la influencer ha comentado que su salvación fue justa: "Merecidísimo".

El trastrono de su madre

Sofía Suescun ha sacado a la luz el síndrome que sufre su madre. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha pedido ayuda a través de las redes sociales para ver cómo poder solucionar esta patología que les afecta a ambas. Maite Galdeano tiene síndrome de Diógenes: causas, síntomas, prevención y tratamientos, según los expertos. La influencer explica que al convivir con su madre, esta patología también termina pasándole factura a ella. Con un icono de SOS, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha enseñado las consecuencias del síndrome de Diógenes de su madre en un vídeo en el que muestra cómo tiene por dentro el armario y cómo se niega a deshacerse de cualquier prenda de ropa:

"Hay que enseñar lo que verdaderamente eres. ¿Algún tip para el síndrome de Diógenes? Yo digo erradicarlo de raíz. No quiere escuchar, pero su habitación es un estercolero", expresa la influencer en estas publicaciones.

"Si me pides vestidos, me demuestras que en tu armario solo hay basura", comenta, refiriéndose a su madre. "En esta vida; guarda, y tendrás", le recomienda Maite Galdeano. "¡Hay que ordenar!", le pide su hija. "No quieres escuchar...", se lamenta la joven, asegurando que ese es uno de los problemas a los que se enfrentan las personas con este síndrome: no reconocer la enfermedad.