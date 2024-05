Última hora, Máximo Huerta ingresado de urgencia: falta de oxígeno en sangre

Preocupación por el estado de salud de Máximo Huerta. El que fuera presentador de las mañana de Telecinco junto a Ana Rosa Quintana, ha soprendido a sus seguidores con una imagen en Instagram en la que aparece ingresado por un problema de salud.

Diverticulitis de colón es la afección que sufre el valenciano y que le ha llevado a acabar hospitalizado.

A pesar del diagnóstico, el escritor ha querido tranquilizar a sus seguidores diciendo que ya se encontraba en casa y que tenía que anular todos sus compromisos al desaconsejarle los médicos realizar viajes.

Habrá que esperar hasta que el presentador se recupere para que se ponga al frente del nuevo programa que de hecho, estaba a punto de estrenar.

Enfermedad

Noticia de última hora sobre el estado de salud de Máximo Huerta. El escritor ha ingresado de urgencia este jueves 30 de mayo a causa de una diverticulitis aguda de colón.

Así lo ha comunicado en un story de sus redes sociales este mismo jueves en el que se observa la pulsera identificativa del hospital. Por este motivo, ha señalado que se ha "visto obligado" a cancelar su agenda y sus compromisos de este fin de semana en Zaragoza y en la Feria del Libro de Madrid.

"He vuelto a ingresar de urgencias en el hospital por una diverticulitis aguda de colón, de la que ahora mismo me recupero en casa, y me han aconsejado no viajar", ha señalado.

Y ha añadido en el comunicado: "Lamento mucho todo el trastorno que pueda ocasionar, pero la salud está por encima de todo. Confío estar el próximo fin de semana. Muchas gracias y abrazos".

Pese a que ya se está recuperando en casa, por el momento permanecerá en reposo hasta que el escritor se encuentre plenamente recuperado. Una decisión in extremis que se desarrolla escasos días antes de su viaje a Zaragoza y Madrid para las Ferias del Libro respectivas, donde iba a realizar una serie de jornada de firmas de su última novela, París despertaba tarde.

Otro de los baches de salud a los que se ha enfrentado el exministro de Cultura y Deporte de España es a diversos problemas respiratorios, los cuales le acompañan desde pequeño.

En 2022 también ingresó en un hospital por problemas respiratorios graves que le mantuvieron de baja durante varios días. "He pasado unos días duros, muy duros. Tengo problemas respiratorios desde niño, la edad lo agrava, y desde el día 23 de septiembre ando mal. Realmente mal. La tos fue convirtiéndose en una bronquitis, un ingreso, mucho broncoespasmo y, lo peor, falta de oxígeno en sangre", aseguró días después, tras recibir el alta.