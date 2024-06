Pantoja estalla tras las duras críticas recibidas estos últimos días: "Asqueroso"

Están siendo unas semanas convulsas para la familia Pantoja. Isabel ha tenido que hacer frente a las críticas tras destaparse que ha roto relaciones con la que fuera su gran amiga, Mariló; mientras que su sobrina, Anabel, anunció que estaba embarazada de cuatro meses. Y a pesar de las muchas felicitaciones que ha recibido, también se ha ganado alguna que otra crítica. Finalmente, Pantoja ha estallado: "Asqueroso".

En este caso la que ha levantado la voz ha sido Anabel, quien ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social de Instagram donde cuenta que "hace una semana di la noticia más importante de mi via. Tenía mucha ilusión a la vez que miedo. La mayoría se volcó y sus muestras de cariño hacia mí me llenaron el alma. Pero hubo otras personas que, sin conocerme, soltaron frases tan bonitas en medio de un programa de Tv como '¿Creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre?' '¿Pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo?', '¿va a rentabilizar y explotar su embarazo, y a su hijo?' ".

Ante todo esto, Pantoja considera que "creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites. No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con na sola frase dañina con segundas por ganar un punto en el programa. He trabajado ahí y sé cómo va todo, y especialmente en un día tan importante y con una noticia así, sacar de donde no hay o intentar darla la vuelta a algo tan normal y bonito como un embarazo me parece asqueroso.

Anabel dejó su Sevilla natal para mudarse a Madrid y estudiar maquillaje, lo que la llevó a convertirse en la asistente de su tía. Su debut en televisión ocurrió en 2011 como colaboradora en "El programa de Ana Rosa" en Telecinco. Más tarde, de 2013 a 2016, continuó en Telecinco como comentarista en "Mujeres y hombres y viceversa".

En 2014, Anabel participó en "Supervivientes" junto a figuras como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, siendo la segunda eliminada tras quince días en la isla. Entre 2015 y 2017, colaboró en "¡Qué tiempo tan feliz!" y en 2016 se unió como concursante a "Levántate All Stars", presentado por Jesús Vázquez, ambos programas en Telecinco.

En 2015, Anabel empezó a colaborar en el debate de "Gran Hermano 16" y realizó apariciones esporádicas en el programa diario "Sálvame". Con el tiempo, sus colaboraciones en "Sálvame" se volvieron más frecuentes y significativas, logrando gran popularidad, especialmente en redes sociales, donde supera el millón de seguidores en Instagram. En 2019, participó en "Gran Hermano VIP", coincidiendo con Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores, siendo la primera eliminada. En 2020, participó en "El tiempo del descuento", llegando a la final, y en septiembre del mismo año se convirtió en la primera participante de "Solos/Solas" en Mitele Plus.

En 2018, Anabel emprendió una carrera empresarial, abriendo un negocio de uñas y diseñando una colección de bañadores y joyas bajo la marca Lueli. Además, trabaja como influencer con la agencia Influgency. En 2021, también incursionó en el diseño de accesorios.

Supervivientes

En 2022, Anabel compitió en "Supervivientes", junto a Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. En esta edición, conoció al esgrimista Yulen Pereira, con quien mantuvo una relación.

Anabel también participó en la gira latinoamericana de su tía Isabel Pantoja. Sin embargo, al regresar, Yulen terminó la relación, lo que la volvió a situar en el centro de la prensa del corazón, aunque ha desmentido varios rumores.

Anabel parece disfrutar de su faceta de influencer, y en uno de sus últimos eventos se confirmó su pertenencia a la "jet set" de influencers españoles, compartiendo protagonismo con figuras como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo.