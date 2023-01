Asturias, en la Olimpiada del pan

El campeonato internacional "Bread in the city" es algo así como las Olimpiadas del pan y España tiene su propia selección nacional de panaderos, en la que figura por derecho propio el asturiano Samuel Suárez, a día de hoy el mejor elaborador artesano del país, después de hacerse con el título en febrero del año pasado. Suárez, natural de Salinas (Castrillón), se ha desplazado a Rimini (Italia) junto a su compañero Daniel Flecha para participar en el campeonato, que se desarrolla desde este sábado hasta el miércoles 25.

"Las expectativas son buenas y vamos a por todas, pero no es fácil”, explica el panadero a LA NUEVA ESPAÑA en plenos preparativos del viaje por carretera, ya que llevan sus propios equipos para la competición. Este mismo viernes tienen que estar ya en Rimini. Él y Daniel Flecha, natural de León, son los dos seleccionados para representar a España en el campeonato internacional y se tendrán que medir con panaderos de los nueve países finalistas como China, Holanda o la propia Italia, anfitriona de estos juegos olímpicos del pan.

"Llevamos varios meses entrenando juntos para la final en San Sebastián, en las instalaciones que nos facilita un patrocinador, Salva Industrial de hornos", explica Samuel Suárez, quien no tiene obrador propio, sino que es jefe de I+D en panadería de Alimerka y además ejerce como consultor y formador en la materia.

En Rimini deberán afrontar varias pruebas de panadería, bollería, pastelería y snacking. Las elaboraciones son algo especiales y, tal y como adelanta el panadero, contarán por supuesto con algún producto de origen asturiano. Es su sello particular, pues hace un año, en el campeonato en el que se coronó como el mejor de España –organizado por la patronal del sector, la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceopan)–, también aportó toque regional, ya que una de las elaboraciones que le hicieron alzarse con el premio fue un oso pardo hecho a base de masa glucosada a partir de centeno, con sirope (mitad agua y mitad azúcar). Lo que vaya a hacer ahora junto a Flecha es, de momento, secreto. Para no dar pistas a sus rivales. No obstante, a la vuelta, el castrillonense dará a conocer los nuevos productos creados.

Samuel Suárez cuenta con una larga y nutrida trayectoria, tanto formativa como laboral, que le ha hecho pasar por Londres y Nueva Zelanda, donde aprendió junto a Thomas Marie, considerado uno de los mejores panaderos de Francia, país que ha destacado históricamente en la materia. Asturias es sin duda un referente panadero en España. De hecho, en el último concurso nacional fueron cuatro elaboradores los que se colaron en el ranking de los cien mejores del país: Alberto Méndez Rico, de Pan de Ibias; Alejandro Expósito Sal, de Panadería Artesanal Alejandro; Esther Casero Valdés, de Panadería Casero; y Omar Sánchez, de La Portalina. ¿Cuál es el secreto para que un obrador destaque?

"Está en la masa", vienen a decir todos los panaderos. En la masa, en la buena materia prima y en el buen hacer de los artesanos. Todo eso no falta en el Principado.

