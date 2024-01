Este joven de Toledo se ha ofrecido como voluntario para poner a prueba en carne propia un truco que circula en las redes sociales sobre cómo colar una maleta de mano en un avión. Este experimento se llevó a cabo en un momento oportuno, justo antes de las festividades navideñas, cuando muchos viajeros buscan ahorrar dinero en costos adicionales.

A pesar de los esfuerzos de Europa por combatir los cobros abusivos de las aerolíneas, aún existen desafíos por abordar.

El desagrado de pagar por el transporte de una maleta pequeña en el avión, un servicio que anteriormente estaba incluido en el billete y aún lo está en algunas aerolíneas no low-cost, ha llevado a la creatividad en línea. Se han compartido diversos trucos en las redes, desde la estrategia clásica de ponerse toda la ropa encima hasta la idea de utilizar bolsas de plástico del Duty Free para organizar la ropa.

A medida que las aerolíneas imponen más restricciones, algunas permiten solo una mochila por persona sin un costo adicional al comprar el billete. Sin embargo, son estrictos con el tamaño, peso y contenido para garantizar la seguridad de los pasajeros.

En esta historia, seguimos a una pareja, Gema Paris y Carlos Rivas, que intentaron poner en práctica estos trucos en la puerta de embarque de un vuelo con destino a Praga.

Esto es lo que ocurrió

Los propios protagonistas han explicado si funciona o no

Ella está grabando mientras Carlos, con un abrigo colgado de su maleta de mano, aguarda ansioso para descubrir si el ingenioso truco de TikTok funcionaría. Aunque su amiga no albergaba muchas expectativas y expresaba su escepticismo diciendo: "Van a hacerle pagar", él, en cambio, confiaba en la "pillería toledana" y creía que ocultar parcialmente el bulto podría surtir efecto. Sin embargo, el personal de la aerolínea finalmente lo apartó de la fila y lo obligó a abonar la tarifa correspondiente, que en este caso ascendió a 46 euros.

El vídeo se ha hecho viral en pocas horas. "En TikTok tenía una maleta de mano de 10 kilos pagada y llevaba una un pelín más grande" y "a ver, rey, sirve si llevas una maleta más grande de lo normal para taparla, pero si no has pagado para llevar maleta no es que se vuelva invisible", han expresado los protagonistas