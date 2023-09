No existen fórmulas mágicas para perder peso. Hay que conseguir hacer un déficit calórico, lo que significa ingerir menos calorías de las que consumimos. Teniendo en cuenta esta premisa, mientras más calorías gastemos, más calorías podremos ingerir consiguiente el ansiado déficit calórico. Por eso los expertos señalan que la clave es llevar a cabo una buena alimentación y hacer ejercicio. Pero en ocasiones, a pesar de seguir las indicaciones, no es fácil conseguir el objetivo porque llevamos una vida ajetreada, no siempre podemos hacernos la comida o tenemos muchos eventos sociales. Para estos casos podemos combinar unos hábitos de vida saludables con pastillas quemagrasas puede ser lo más efectivo para ayudarnos a conseguir nuestro objetivo.

Los suplementos para la pérdida de peso disponibles en el mercado vienen en diferentes formatos: pastillas, masticables, en polvo o de forma fluida. En términos generales, estos suplementos funcionan en cuatro ejes: aumentando la tasa de metabolismo, controlado los antojos, suprimiendo el apetito y activando e incrementando la oxidación del exceso de grasas. No obstante, siempre se recomienda seguir las instrucciones del fabricante, ya que cada uno tenemos un cuerpo diferente y asimilamos los nutrientes de distintas formas, por lo que la eficacia de las pastillas para adelgazar puede variar en cada persona. Cada vez está más extendido el uso de pastillas para adelgazar y ayudar con la pérdida de grasa no deseada. Y es que, ¿quién no ha luchado con esas grasas abdominales y esos kilos extra que nunca se van? ¿Cuáles son los ingredientes más comunes? Para conseguir el efecto deseado y aumentar el metabolismo, evitar los antojos o conseguir la saciedad, este tipo de suplementos, suele coincidir en algunos de sus ingredientes. Lo más utilizados son: Cafeína. Es un estimulante del sistema nervioso central que puede aumentar temporalmente el metabolismo y la termogénesis, lo que puede ayudar en la quema de calorías y grasa. También contribuye a que estemos alerta y aumenta la energía, lo que influye positivamente en la actividad física. Además, ayuda a combatir la fatiga causada por el déficit calórico. Picolinato de Cromo. Es una forma de cromo, un mineral esencial, que se encuentra en pequeñas cantidades en alimentos como carnes magras, nueces y granos enteros. El picolinato de cromo podría ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y, en consecuencia, reduce los antojos de alimentos azucarados y disminuye la ingesta calórica. Esto favoree a las personas que luchan con la pérdida de peso relacionada con la alimentación emocional. L-Carnitina. Es un compuesto químico que desempeña un papel importante en el transporte de ácidos grasos a las mitocondrias, donde se queman para obtener energía. Se ha sugerido que la L-carnitina podría aumentar la oxidación de grasas y ayudar en la quema de calorías durante el ejercicio, lo que podría mejorar la pérdida de peso en personas que hacen ejercicio regularmente. Glucomanano. Es una fibra dietética soluble extraída de la raíz de la planta de konjac. El glucomanano es conocido por su capacidad para absorber agua y expandirse en el estómago, lo que crea una sensación de saciedad. Varios estudios han demostrado la eficacia del glucomanano como supresor del apetito, y también puede mejorar la salud intestinal. Extracto de Té Verde. Deriva de las hojas de Camellia sinensis. El té verde contiene catequinas, que se cree que aumentan el metabolismo y la oxidación de grasas, lo que puede contribuir a la pérdida de peso. Pimienta de Cayena. Contiene capsaicina, el compuesto responsable de su picante. Este ingrediente se ha relacionado con un aumento en el gasto energético y la quema de grasa. Las mejores pastillas para adelgazar según los expertos Desde Roar Ambition han consultado con diferentes expertos (Latestfuels, Center, Dr. Watson, BCR) y han analizado más de 25 pastillas para recopilar las 6 que recomiendan para acompañar con dieta y deporte. Os dejamos un listado: 1. Instant Knockout Cut Instant Knockout Cut es uno de los suplementos dietéticos más populares, recomendada especialmente para hombres. Es un quemagrasas potente diseñado en colaboración con luchadores de MMA para que optimicen la pérdida de grasa abdominal sin perder músculo. Así que, esta es una de las más eficaces y potentes sin prescripción. Dicho esto, su alto contenido en cafeína la hace un poco más restrictiva que otros productos, y no es la ideal para aquellas personas que tengan alta sensibilidad a la cafeína. Este suplemento se concentra en tres áreas para ayudar a la pérdida de grasa. En primer lugar, gracias a la cafeína busca incrementar los niveles de energía, debido al glucomanano suprime el apetito y ayuda al cuerpo a quemar grasa abdominal. Los fabricantes recomiendan tomar Instant knockout después del desayuno. Es importante tomar suplemento con la comida y no en ayunas. Cada porción de Instant Knockout son 3 cápsulas. También se puede consumir antes de hacer ejercicio ya que ayuda a aumentar los niveles de energía del cuerpo por su contenido en cafeína. Por lo tanto, se debe evitar tomar después de las 7 de la tarde para no correr el riesgo de interrumpir el sueño. Entre los ingredientes principales de Instant Knockout se encuentra el picolinato de cromo, responsable de la regulación de la glucosa reduciendo así los picos de insulina. También se encuentra entre sus compuestos la cafeína, que activa el metabolismo; el nopal, que consigue un efecto saciante; y L- carnitina, que activa los músculos para producir suficiente energía para el cuerpo. Para los expertos de CenterTRT, Instant Knockout fue la pastilla para adelgazar más potente y eficaz que probaron, aunque los resultados pueden variar de individuo a individuo. Pueden comprar el producto aquí. 2. Hourglass Fit Es uno de los mejores productos del mercado a día de hoy y la opción más recomendada para mujeres por ser un excelente supresor del apetito. Roar Ambition Ltd, creadores de esta pastilla para perder peso, solo han usado ingredientes científicamente probados para ayudar con la pérdida de peso. Uno de los ingredientes clave es la raíz de konjac o glucomanano. Este suplemente contiene 3g de esta fibra que se expande en el estómago creando una sensación de lleno y suprimiendo el apetito y al no contener cafeína no aumenta la tasa metabólica pero no provoca esa sensación de sentirse hinchado. Además del glucomanano, contiene garcinia Camboya, extracto de té verde, extracto de café verde, cúrcuma, pimienta de cayena, cetonas de frambuesa, picolinato de cromo y vitaminas B6 y B12. Está indicado para personas de cualquier edad y su baja concentración de estimulantes, hace que se pueda tomar cuando estamos a punto de irnos a dormir. Hay que ingerir 6 pastillas al día, dos antes de cada comida, para ayudar a controlar lo que se come. A la hora de adquirir este producto, se puede hacer en una sola botella o con el pack Ultimate Slim, para tres meses con uno extra gratis e incluye un programa especial para ayudarte con la pérdida de peso con ejercicios, recetas, alimentos a evitar… 3. Hunter Burn Hunter Burn es uno de los últimos suplementos para favorecer la pérdida de peso en llegar al mercado, pero su efecto ha sido bastante sorprendente. Es el complemento perfecto para una persona activa, su formulación permite mantener niveles óptimos de energía, incluso cuando nos encontramos en déficit calórico. Así que, con una alimentación saludable, deporte y este suplemento se conseguirá el objetivo de pérdida de peso. Es muy similar a Instant Knockout pero sin tener cafeína en su composición. Incluye 3g de glucomanano, así como 200mg de L-teanina, un ingrediente que diferentes estudios han demostrado que ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre y aumentar la termogénesis. Los supresores de hambre también permiten mantener una alimentación equilibrada sin esfuerzo y sin estrés adicional. Además de los ingredientes mencionados, este suplemento contiene extracto de frijol blanco, matcha, pimienta de cayena y vitamina D3. Este suplemento es adecuado tanto para hombres como para mujeres. Solo hay que tomar una pastilla al día acompañada de una comida saludable y suficiente ejercicio. Hunter Burn funciona aumentando la velocidad a la que se quema la grasa corporal y trabaja sobre la actividad muscular y la cantidad de calor en el cuerpo. Además, ayuda a controlar el apetito. El precio de un bote de Hunter Burn es de 75 euros, pero hay una oferta con tres botes más uno gratis por 225 euros. 4. Burn Lab Pro Este producto está diseñado para ayudar a quemar la grasa abdominal de la que tanto cuesta deshacerse. Como otros productos similares, la fórmula de Burn Lab Pro se centra en aumentar la termogénesis e incrementar la habilidad de quemar grasa corporal. Es idóneo para aquellos que van al gimnasio en déficit y les cuesta encontrar la energía necesaria. Y es que, este suplemento contiene HMB (beta-hydroxil beta-metilbutirato), un componente que muchos estudios sugieren que incrementa la oxidación de la grasa en las células musculares, mejorando así la habilidad de convertir grasa en energía. Otro de sus componentes es Forslean que promueve la creación de la encima lipasa que ayuda a metabolizar la grasa. Además, este producto contiene cromo, calcio, capsimax (extracto de pimienta cayena) y BioPerine (extracto de pimienta negra). 5. Capsilex Burn Los que buscan algo diferente a lo que hemos visto anteriormente, Capsilex Burn es una alternativa eficaz a la hora de reducir la grasa abdominal. Uno de los puntos fuertes de Capsiplex Burn es la variedad de ingredientes activos potentes que contiene como cafeína, extracto de té verde y café verde, picolinato de cromo y otros muchos más. 6. Oxyshred Este suplemento viene en formato polvo y se puede mezclar con agua, además se puede encontrar en diferentes sabores. Este producto contiene ingredientes diferentes a los habituales en este tipo de productos al no contener estimulantes como el glucomanano o la cafeína, pero contiene otros ingredientes que ayudan a bajar de peso como el Acetil L-carnitina, cetonas de frambuesa y CLA, y huperzina A. Entonces, ¿funcionan? Como hemos mencionado al principio del artículo, las pastillas para adelgazar no son píldoras mágicas, son complementos a un estilo de vida saludable: buena alimentación y practica regular de ejercicio. El proceso de adelgazamiento requiere controlar cuántas calorías se consumen en respecto a las que se queman. Si se queman más calorías de las que se consumen, se evitará la acumulación de grasa y el sobrepeso. Si aun así existen dificultades para deshacerse de esa grasa abdominal, o se busca un poquito de ayuda, las pastillas para bajar peso pueden ser ese empujón necesario. Entre otras cosas suprimen el apetito, ayudan a controlar el estado de ánimo y los antojos e, incluso, incrementan la sensación de energía.