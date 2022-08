A las marcas más famosas siempre les salen imitadores. Los productos originales que todos los famosos llevan suelen tener unos precios originales poco asequibles para el público medio. Por eso, cuando salen opciones parecidas por menos precio y con una calidad reducida, los compradores se lanzan rápidamente a comprarlo. Y con la difusión instantánea en las redes aun más.

Carrefour se ha subido al carro y ha revolucionado a los usuarios con estos nuevos cascos. Apple lanzó sus Apple AirPods Max, caracterizados por la cancelación de ruido que permite a los portadores no escuchar nada del exterior ni que su música sea escuchada por el resto. Su precio es de 629 euros. Los que ahora se pueden encontrar en los estantes de este supermercado tienen un coste de 17,90 euros. Son los Ziu z-max, cuyo precio en la web oficial de la tienda asciende hasta los 39,99 euros. De ambos cascos llama la atención la comodidad que ofrecen al llevarlos puestos, ya que poseen una diadema acolchada y almohadillas de espuma.

Los usuarios han dejado ya sus impresiones respecto a la versión de Ziu: "Los he comprado hoy y relación calidad/precio están muy bien"; "Yo llevo con Ziu ya dos años y van geniales"; "no los encontré pero pillé unos de la misma marca q son como airpods y se escuchan de locos, de verdad los recomiendo, aíslan mucho el ruido de fuera" No todos los comentarios eran positivos, aun así: "Por ese precio no creo que suenen muy bien"; "Se ven caros pero son malos, no lo recomiendo , hombre por el precio esta bien pero es mejor ahorrar"; "Si todo el mundo los tiene, no apetece comprarlos ya…"; "Por ese precio ni soñeis que vaya a tener cancelacion de ruido".

Los Ziu z-max están disponibles únicamente en color plateado y ofrecen una duración de la batería de hasta seis horas. También cuenta con ranura para tarjeta Micro SD y radio FM como alternativa al bluetooth del móvil. Para aquellos que quieran conectarlo a su dispositivo, podrán hacerlo con un cable jacky pero para cargarlos deberás usar un conector tipo C.