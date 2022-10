Mercadona es uno de los supermercados mejor valorados del país. Sus productos arrasan en ventas en aquellas ciudades donde se encuentran uno (o varios) establecimientos de la cadena valenciana.

Alimentación, perfumería, cosméticos... El catálogo de productos es tan amplio como variado. Por ello, no es de extrañar que esta cadena valenciana cuente con millones de clientes repartidos por todo el territorio nacional en las diferentes tiendas de la compañía.

Mercadona, así como sus productos Hacendado (en alimentación) y DeliPlus (para cosméticos), conquistan al público y se ha convertido en un 'must' en muchas casas. No obstante, en los próximos días, los seguidores de Mercadona se van a encontrar con una sorpresa. el día 1 de noviembres, martes, es festivo en toda España por el Día de todos los Santos. Pero, y ¿qué pasa el 31 de octubre? La cadena ha informado a sus clientes que ese día abrirá sus puertas en su horario habitual, es decir, de 9.30 a 21.30, por lo que el público podrá abastecerse tras el fin de semana y prepararse para el festivo del martes.

El día 1 de noviembre el establecimiento comercial permanecerá cerrado por descanso y el 2 de noviembre volverá a abrir con normalidad.

Desvelan la marca que hay detrás de la cerveza de Mercadona

Mercadona ha conseguido a lo largo de los últimos años ir ganando cuota de mercado con varias estrategias. Uno de sus productos estrella es la cerveza. El bajo precio del artículo hace que sea una opción muy socorrida por jóvenes y adultos. Además, la gente siempre se ha preguntado cómo es posible que por algo más de 20 céntimos, puedas tener una cerveza de bastante calidad.

Por todo ello, parece que los usuarios se han dedicado a investigar de dónde proviene la bebida y han descubierto la marca que hay detrás. Es una conocida cervecera belga denominada Brouwerij Martens. Los usuarios no hay dado crédito: "Me parece increíble que una cerveza tan barata pueda ser belga, no me lo creo", apunta un lector.