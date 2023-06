Una de las prendas más famosas de Primark son los pijamas. Tienen una gran variedad de modelos a precios muy asequibles. Cada temporada apuestan por diferentes tejidos y estampados y siempre hay algún diseño que se viraliza porque son muchas las personas que lo recomiendan. Esta primavera-verano no iba a ser menos. Ya hay pijama viral de Primark. Una propuesta fresquita disponible en muchos colores.

Todos los años lanza para la época estival sus pijamas lenceros en telas tipo seda y con encaje en el escote y el pantalón. Este año no ha sido menos y lo hay en diversos estampados o tonos básicos y elegantes como el champán.

Sin embargo, el pijama de Primark que se ha viralizado en TikTok es uno más deportivo. Se trata de unos shorts y un top de tirantes en tela de canalé suave. Este modelo tiene además varios colores disponibles y un precio muy asequible. Cada pieza cuesta cuatro euros.

Otra de las ventajas de este pijama es que es muy versátil. Muchas chicas se lo ponen también para salir a la calle. "¿¿Pijama?? me he puesto el top para salir de fiesta", comentaba una chica. Otra comenta incluso que se puso el top para una comunión. El top de este pijama causa sensación; algo que no le ocurre al pantalón. "Lo malo de los pijamas de Primark son los pantalones, o se te ve todo o se te caen no hay punto intermedio porque la cuerda está de adorno", aclara una joven.