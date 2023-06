Llega el orgullo LGTB y muchas de las principales marcas se apuntan a esta celebración con diferentes acciones. Iniciativas que no solo se limitan a la utilización de los colores del arco iris, sino que algunas firmas también muestran su solidaridad con donaciones u otro tipo de iniciativas.

Pero, ¿qué el orgullo LGTBI? Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT, una fecha que promueve la tolerancia e igualdad de todas las personas cuyas orientaciones sexuales e identidades de género han sido reprimidas, discriminadas y marginadas a lo largo de la historia. La jornada busca erradicar todos los tipo de violencia que sufren los individuos que pertenecen a este colectivo en el mundo, a quienes muchas veces se los ha apartado de entornos sociales, y se les han negado oportunidades laborales y una vida digna.

Una celebración que, aunque tiene su día internacional, normalmente ya se ve ampliada a todo el mes de junio y parte de julio. Es por eso que muchas marcas también deciden participar con esta celebración ofertando productos específicos, pero que no se quedan únicamente en eso, sino que también vienen aparejadas de otras acciones solidarias como donaciones.

Uno de estos ejemplos es la cadena de tiendas Fliying Tiger, que ha sacado toda una línea de productos para celebrar el orgullo LGTB que incuye bolsas, abanicos, sombreros y hasta un chubasquero. Asimismo, entre las muchas asociaciones con las que colaboraboran, la firma donó el año pasado casi 20.000 euros a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

Versión especial

Otra firma que también celebra este año el orgullo es Just Spices, dedicada a la venta de especias principalmente a través de internet, aunque en la actualidad ya distribuyen a algunos supermercados como es el caso de Alimerka, entre otros. La firma ha lanzado una versión especial del pride de su producto estrella, el topping de aguacate, que tiene los colores de la bandera LGTB. Además, el 25% de todos los beneficios obtenidos van a la organización It Gets Better España, que da apoyo a adolescentes y jóvenes que sufren acoso por su condición sexual.

Y la celebración del orgullo tampoco escapa a las firmas de ropa como Primark o Zara, por poner tan solo unos ejemplos, que se han vestido con los colores de la bandera LGTB, además de lanzar prendas especificas para visbilizar su apoyo a la comunidad LGTB