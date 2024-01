No le des más vueltas a la organización en la nevera. Bueno, esta vez sí. El estado de nuestro frigorífico es clave para mantener los alimentos conservados a la perfección, aunque no todos los secretos están en darle una buena vida. Pese a contar con un frigorífico totalmente nuevo, si alguno de los alimentos caen en el olvido, terminarán caducando y no podremos hacer nada para remediarlo.

Adiós a las marcas de las perchas en la ropa: el accesorio de Ikea que se adapta a cualquier prenda de ropa Es inevitable que, a la hora de hacer la compra semanal y volver a llenar la nevera, algún paquete que ya teníamos abierto acabe en el fondo. Si no somos precavidos, nos daremos cuenta de este despiste al cabo del tiempo, cuando el hedor comience a hacerse notar o cuando el frigorífico se vacíe de nuevo. La solución pasa por vaciar por completo la nevera cada vez que tengamos que llenarla de menos o, en su defecto, contar con artículos adicionales para la organización. Ikea ha vuelto a la carga este año con una solución que psará totalmente desapercibida y se camuflará con el resto de cajones del frigorífico. Se trata de Klippkaktus, una bandeja redonda giratoria que podrás colocar en cualquier rincón de la casa. Una solución 360 Este plato giratorio, explica la página web, "permite organizar y acceder a botes, frascos y otras cosas que sueles guardar en el frigorífico. Una solución práctica para encontrar lo que necesitas". Su mayor ventaja es que puede girar 360 grados para que ningún artículo quede en el fondo de la nevera. Además, el plato está diseñado con bordes bastante altos para evitar que las cosas no se caigan a la hora de girarlo. Tal y como indica el producto, también lo puedes usar para otras labores como la organización en la encimera, en tu cuarto de baño, en los armarios o incluso en la despensa. Se trata de una solución muy discreta con un peso máximo de cinco kilogramos y un diámetro de 28 centímetros. Para limpiarlo, tan solo necesitarás pasarle un paño húmedo y un detergente suave y después secarlo. El precio de esta solución inteligente para el almacenaje es de 9,99 euros y forma parte de una colección en la que también podrás encontrar, por ejemplo, una caja adicional para el frigorífico. En este caso, te ayudará a aprovechar el espacio colocándola justo debajo de la primera o la segunda balda y es una alternativa perfecta para ordenar las cosas pequeñas para las que normalmente no tenemos sitio. Su precio es de 4,99 euros.