A muchos lo que más les apetece después de un día largo es cenar algo ligero y fácil de cocinar. La solución más efectiva suele ser tirar de la comida rápida, pero esto no es para nada recomendable si se convierte en un hábito diario. Hay multitud de recetas que no requieren de mucho tiempo y que son lo suficientemente saciantes como para no irse a dormir aun con apetito -ni tampoco con la sensación de haber comido demasiado-. Para este tipo de necesidades Lidl ha sacado un nuevo electrodoméstico.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes. Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a Lidl para buscar alimentos o artilugios con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas o colecciones sorprendentes. Las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes, aunque estas suelen llegar durante todo el año. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros. En este caso, el supermercado ha lanzado tres modelos distintos para según que receta quieres elaborar. En este caso, cabe destacar la máquina para hacer tortillas, que permite hacer hasta dos a la vez. Su funcionamiento es el mismo que el de la clásica gofrera -que también está disponible en el catálogo. Este pequeño electrodoméstico cuenta con un mango de tacto frío, protección contra el sobrecalentamiento y un revestimiento antihaderente. Los tres modelos son de la marca ILAG y tienen un precio de 19,99 euros. Además de la gofrera y la máquina de tortillas Lidl ha incluido una máquina para hacer donuts en la que podrás cocinas hasta siete a la vez. Por otro lado, el supermercado ha aplicado una rebaja del 62% en una máquina para hacer crepes y su precio final ha pasado de los 79,99 euros a los 29,99 euros.