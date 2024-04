Adiós a las sillas: el asiento del verano tiene forma de tumbona, cama y banco

Cuando las temperaturas se disparan y los días comienzan a ser cada vez más largos, las ganas de disfrutar al aire libre también crecen, al igual que los planes. Existen alternativas de ocio en el exterior para todos los gustos. Desde las actividades más cotidianas y económicas hasta las más atrevidas. El problema es que no siempre podemos hacerlas con la frecuencia que nos gustaría.

Estamos tan atareados con la rutina que dedicar ya no un día eterno, sino una mañana, una tarde, o simplemente, un par de horas a disfrutar en la playa, en la montaña, en un parque o en una terraza de un chiringuito o de un bar es casi misión imposible. No hay tiempo suficiente. Sin embargo, a veces no es necesario salir de casa para tomar el fresco y disfrutar de la primavera.

Y es que contar en el hogar con una zona exterior es todo un tesoro. Por pequeña que sea esta zona. Tener esa vía de escape, esa suerte que muchos otros no tenemos y no aprovecharla al máximo no tiene sentido. Es perder una oportunidad maravillosa.

Porque no importan las dimensiones de ese balcón, de esa terraza o de ese jardín, es posible convertir cualquier espacio en un verdadero oasis. Para ello solo hace falta elegir una buena decoración y un mobiliario práctico y funcional, o mejor dicho, multifuncional, como el que ofrece Lidl.

Porque la cadena de supermercados de descuento de origen alemán es experta en el tema. De entre todas sus secciones, la dedicada a los muebles de jardín y a las herramientas es una de las que más éxito tiene entre sus clientes. En ella es posible encontrar soluciones efectivas, elegantes, resistentes y polivalentes, como ocurre con el banco reclinable de madera de acacia para jardín de la marca Livarno Home, que actualmente venden en su bazar online por tan solo 199,99€ más 3,99€ por gastos de envío y otros 1,99 euros por tratarse de un producto pesado y voluminoso. Un precio muy económico en comparación con los de otras tiendas similares.

Sillón y tumbona en un solo mueble

Se trata de un mueble dos en uno. Aparentemente funciona como un banco de madera de acacia tradicional, acogedor y muy cómodo. De hecho, incluye cojines de color gris para el asiento y para el respaldo rellenos de espuma de poliuretano y recubiertos de una funda de poliéster, logrando así aunar un alto grado de comodidad, de resistencia a las inclemencias de la intemperie y de facilidad en el mantenimiento y la limpieza.

Ahora bien, este banco no sirve solo de asiento. Gracias a sus reposabrazos abatibles se puede convertir en una tumbona -es posible ajustar el reposacabezas- en la que tomar plácidamente el sol o leer un libro, o en un sofá-cama en el que echarse una buena cabezada tras la comida, por ejemplo. Y es que su diseño extensible permite que su capacidad pase de 2 plazas a 4.

Asimismo, soporta una carga máxima de 220 kg y destaca por su larga vida útil y su facilidad en el montaje. Sus medidas son de 198 cm de largo, 84,5 cm de alto y 69 cm de fondo y 19 kg de peso. Sin duda, es un sofá y cama en uno ideal si tu espacio exterior no es muy amplio.