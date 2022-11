Las grandes marcas de moda cada día dan pasos más allá para reinventarse, lo que no deja de convertirse en muchas ocasiones en una verdadera sorpresa para sus clientes. Ahora, que se acerca la Navidad, además, Zara no deja a un lado las celebraciones para sacar productos relacionados que atraigan a los amantes de estas fechas. En Zara hace tiempo que no sólo se vende ropa. Poco a poco, el imperio de Amancio Ortega ha ido abriendo mercado hacia otros nichos, como el de la decoración. Ejemplo de ello es su renombrada marca, Zara Home.

Aunque muchas veces se busquen productos adaptados a cada estilo entre las rebajas, otras se echa un vistazo al catálogo completo para ver con qué puede sorprender la marca en cada nueva temporada. Es evidente que, dadas estas fechas, en este momento priman las prendas de abrigo y conjuntos más arreglados de cara a Noche Vieja. Sin embargo, no quedan a un lado los regalos y por eso la página web de Zara cuenta con una sección dedicada a ideas para hacer presentes. Entre los regalos de Navidad que la tienda pone a disposición de sus clientes se pueden encontrar todo tipo de artículos que se adaptan a los gustos y necesidades de cada persona. Llama la atención, por ejemplo, su calendario de adviento con productos de belleza, sus frascos de colonia, o la gran diversidad en cuanto a prendas de ropa o accesorios. Sin embargo, hay un artículo que llama la atención por encima del resto dado su carácter deportivo. Se trata de unos patines de cuatro ruedas. Este par está decorado enteramente con brillos de color plateado o negro con piezas metalizadas y un cierre de cordones también brillantes. Su precio es de 129 euros. La barbacoa portátil de Zara Home más popular La marca de decoración de la compañía tiene de todo en sus tiendas, con lo que no es de extrañar que también incluya una barbacoa portátil en sus estantes que arrasa en tiendas. Se trata de la barbacoa Weber Smokey Joe. Barbacoa de carbón portátil de 37cm de diámetro. Por su tamaño es muy manejable, pero tiene suficiente espacio de cocción. Su práctica asa con bloqueo para la tapa hace que su transporte sea cómodo y fácil. Además, dispone de: Parrilla de cocción de acero chapado; regulador de aluminio resistente al óxido; tapa con asa; sistema de bloqueo para la tapa Tuck-N-carry.