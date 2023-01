A los clásicos trucos “de la abuela” que se transmiten boca a boca y de generación en generación se les ha unido en la era de Internet los consejos que invaden las redes sociales. Aunque muchos de ellos resulten poco fiables por lo disparatados que parecen, a menudo funcionan y así se demuestra en cada vídeo. Cada vez parece más sencillo solucionar pequeños problemas o limpiar las zonas de más difícil acceso. Y es que en muchas ocasiones no será ni necesario hacerse con productos de limpieza específicos; bastará con algunos elementos que podrás encontrar por la cocina.

Para mantener un entorno agradable, sin olores y a disposición del uso en cualquier momento, es necesario dedicarle unos minutos semanalmente a la limpieza de cada una de las estancias de la casa. Sin embargo, hay condiciones que no dependen tanto del uso. A veces, los olores son inevitables, bien por una tubería en mal estado, bien por la ausencia de una ventana que permita ventilar el cuarto. Evidentemente, también es algo habitual que los artículos con los que limpiamos la casa acaben cogiendo olor con el uso. No obstante, no es necesario que los tiremos en la basura en cuanto comienza a ocurrir.

Un suelo limpio y brillante puede resultar muy agradable para cualquiera. Sin embargo, toda la suciedad que se elimina acaba en la fregona, que termina adquiriendo olores. Hay muchas maneras de conseguir eliminar el hedor, o bien hacer para prevenirlo. Por ejemplo, una ves termines de limpiar, puedes tirar el agua ya usada, llenar el cubo con agua limpia y escurrir de nuevo la fregona hasta que no quede jabón. Después, una vez escurrida, déjala fuera del cubo para que coja aire.

Hay quien también opta por añadirle al agua del cubo jabón de escamas para acabar con la suciedad incrustada en ella. Junto a ello, un chorro de vinagre de limpieza y dejar la fregona dentro durante treinta minutos.

