La lavadora es uno de los aliados más importantes en la vida cotidiana. Como todos los electrodomésticos, es un bien caro del que ya no podríamos prescindir. Para mantenerla viva durante mucho tiempo, la lavadora necesita cuidados y mantenimiento regulares. Esto no sólo hará que dure más, sino que también garantizará que nuestra ropa esté realmente limpia y huela bien. ¿A quién podemos pedir consejo si no es a los expertos? Los trabajadores de las lavanderías suelen utilizar productos específicos para limpiar e higienizar las lavadoras profesionales. Sin embargo, los operarios de lavanderías recomiendan un truco sencillo y totalmente natural para limpiar y eliminar los malos olores en un abrir y cerrar de ojos.

Si huele un tufo que sale del tambor de su lavadora, significa que no lo está haciendo bien. Según los expertos en limpieza, el tambor de la lavadora debe limpiarse al menos una vez al mes para devolver la ropa limpia e higienizada. Esto puede sonarte exagerado, pero piensa realmente en el número de lavados que haces cada día y multiplícalo por 30 días. Poner la lavadora a 60 grados: el giro de rosca que muchos desconocen y deja la ropa como recién comprada Para cuidar al máximo tu lavadora, lo único que tienes que hacer es mezclar 3 ingredientes que seguro que ya tienes en tu despensa. Vierte un vaso de vinagre blanco en un recipiente y añade un sobre de levadura en polvo. Pero eso no es todo: el último ingrediente es jabón de Marsella líquido. Mézclalo todo y viértelo directamente en el tambor. Programa un ciclo de lavado en vacío a 40 grados como mínimo y, cuando acabes, abre la puerta y olerás un agradable aroma a limpio y fresco. Limpie la puerta con un paño seco y no verá restos de cal. Si quieres una lavadora limpia y perfumada sin esfuerzo, éste es tu método. El vinagre es uno de los mejores desincrustantes naturales. El jabón de Marsella proporciona a su electrodoméstico un agradable aroma e higieniza a fondo la lavadora. Por último, está la levadura, un producto natural formidable contra el moho y los restos de suciedad. Meter una esponja en la lavadora: la razón por la que la ropa queda como recién comprada No todo el mundo conoce otra extraordinaria propiedad de la levadura. Este producto no sólo limpia a fondo la lavadora, sino que también es excelente para utilizarlo en la colada. Pruébelo con las manchas más difíciles de quitar. Puede hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, puede remojar la ropa a limpiar en agua templada y levadura antes de meterla en la lavadora. O, simplemente, añádela al tambor antes de iniciar el ciclo de lavado: tu colada volverá blanca e impecable.