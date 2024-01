Hay partes del hogar que requieren más esfuerzo que otras dado que acumulan un mayor número de bacterias y humedad: se trata de la cocina y el cuarto de baño. En este caso, centrándonos en la cocina, la limpieza es esencial y se recomienda que sea diaria para no tener grandes disgustos como intoxicaciones o cosas relacionadas.

Sin embargo, muchas veces nos volvemos locos con decenas de productos, a cada cual más específico que el anterior, y que hacen que nuestra lista de la compra suba de precio. Es por eso que, con pocos productos, se pueden hacer remedios y apaños que nos sirven para diversas cosas, como este caso.

Uno de los mayores problemas de la cocina es la grasa que se genera en zonas como la campana extractora, vitrocerámica o en la encimera, por eso retírala a tiempo es clave para que no se acumule.

La solución la tienen tres ingredientes que puedes aplicar en tu cocina. En un mismo recipiente, añade un vaso de jabón de limpieza de platos y cubiertos, medio vaso de bicarbonato sódico y una cucharada de pasta de dientes. Mezcla estos productos con la ayuda de un poco de agua y ya lo tendrás listo para usar.

Con un trapo o una toalla antigua que ya no uses, tan solo tienes que meterlo dentro de la mezcla y empezar a frotar en aquellas zonas donde la suciedad sea más prominente. De esta forma dejarás tu cocina como nueva y no tendrás que volverte loco en el supermercado comprando productos especializados.

Este truco de la mezcla multiusos atajará cualquier tipo de mancha, siendo una gran quita grasa. Recupera el brillo de tu cocina, además de que también puedes usarlo en el cuarto de baño y sin que los materiales como baldosas o azulejos, se vean dañados.