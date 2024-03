Adiós a la obra en casa: más espacio para almacenar y sin gastar apenas dinero

La cocina es una de las estancias del hogar más complejas en cuestiones de limpieza y de organización. En ella se acumulan infinidad de utensilios y productos, lo que supone que mantenerla bajo control se convierta, para muchas personas, en un auténtico quebradero de cabeza. Requiere tiempo, paciencia, esfuerzo y también, especialmente en el caso de aquellas de tamaños más reducidos, un poco de imaginación. Y es que la falta de metros cuadrados y de espacio de almacenamiento termina por potenciar y sacar a relucir nuestra faceta más creativa para lograr transformar cualquier hueco posible en un lugar apto para guardar utensilios.

Sin embargo, querer no siempre es poder y termina llegando un punto, un momento en el que la inventiva se agota y la realidad se impone. El sitio es limitado. No es posible guardar todo lo que queremos y tenemos en los cajones y en las alacenas. A veces no hay espacio físico para ello y otras veces, aunque sí lo hay, el apilar platos y vasos formando torres inestables puede suponer un peligro que es preferible evitar. Desgraciadamente la solución a este problema pasa o por resignarse y acabar con los cacharros e ingredientes desperdigados por cualquier lugar robando comodidad a nuestro cocinado, o por instalar nuevas baldas, cajones o armarios. No obstante, Ikea ha cambiado las reglas. Porque justo cuando pensabas que te habías quedado sin sitio en los armarios, la marca escandinava lanza un accesorio que te rescatará: el estante adicional de la línea VARIERA. Se trata de un artilugio diseñado para hacer ganar un espacio extra al instante sin necesidad de realizar ningún tipo de obra ni de agujero.

Con 32 centímetros de ancho, 28 de fondo y 16 de alto este estante es capaz de duplicar el espacio a la vez que permite dar una visión general del contenido del armario, dejando todo accesible. Fabricado con acero y revestimiento de poliéster en polvo de color blanco, este accesorio destaca también por su resitencia y versatildiad. Se puede instalar fácilmente en cualquier estancia del hogar y en él puedes colocar desde vasos, hasta platos, cuencos, especias, ropa, libros, toallas o cualquier otro objeto que quieras.

Valoracionces y comentarios muy positivos

Su funcionalidad es inmejorable y su efectividad está garantizada. Así lo confirma la valoración de 4,5 sobre 5 estrellas que le han otorgado los clientes y que está acompañada de una multitud de comentarios positivos que alaban todas las características del producto. “Práctico, fácil de montar y limpiar. Puedes aprovechar mejor el espacio del mueble”. “Compré una para ganar espacio en la cocina y el resultado me ha gustado. Compraré alguna más”. “Es una especie de estantería muy apañada, que no es muy grande, pero si se necesita poner cosas a doble altura viene muy bien, y además está a buen precio”. Actualmente se puede adquirir tanto en la tienda física como a través de pedido online por tan solo 6,99€.