Adiós a arrastrar los pantalones: la solución para acortar sin usar máquina de coser, tijeras o agujas

Puede parecer sencillo, pero comprar unos pantalones es una de las tareas más difíciles que hay a la hora de renovar nuestro armario. De hecho, hasta puede resultar algo desmoralizador y frustrante porque siempre hay algún inconveniente. Mientras a los maniquíes y a los modelos de los anuncios y de las fotografías todos los diseños les sientan como un guante y se adaptan a la perfección a sus figuras, a ti siempre te aparece algún problema. Y es que, cuando el tejido se ajusta adecuadamente a tu cintura, te sobra medio pantalón de largo, mientras que cuando la altura de tus vaqueros es la ideal, lo que no queda bien, por grande o por pequeño, es el contorno de la cadera.

Si no es una cosa es otra, el caso es que acertar con las tallas de los pantalones es una misión casi imposible. A muy pocas personas les sientan perfectos los jeans tal cual se venden en las tiendas de ropa y, como vestir un pantalón con el que no te sientes a gusto es desagradable e incómodo, no suele quedar más remedio que realizar algún que otro retoque. La buena noticia es que al ser esté un problema tan habitual y extendido existen multitud de soluciones, soluciones que, cada vez, son más innovadoras, económicas y sencillas ya que no tienen porqué implicar cortar tus pantalones.

Si no tienes máquina de coser, ni mano con las tijeras y las agujas, si tampoco te apetece o directamente no tienes tiempo para acudir a un modista, no te preocupes, porque podrás lograr un dobladillo profesional de forma rápida, sencilla y duradera. A diferencia de las simples dobleces que se pueden hacer de forma manual, el consejo que te vamos a dar hoy, y que ya se ha vuelto viral en redes sociales, consigue un resultado resistente a tus movimientos. Así, no solo te asegurarás de no arruinar por completo tus vaqueros cortando de más, sino que también te ahorrarás tiempo. Ya no tendrás que pelearte con los hilos ni andar colocándote cada dos por tres ese dobladillo que no para de caerse. La influencer especializada en moda, María Alcalde, ha demostrado que con solo un par de imperdibles, uno para cada pernera, puedes solucionar el problema.

El mecanismo es muy sencillo. Una vez tengas en tu poder el imperdible, lo primero que debes hacer es doblar el tejido hacia afuera hasta la altura que desees. Después, simplemente coloca el imperdible por detrás y baja el tejido que previamente has doblado. Al hacerlo verás que queda perfectamente ajustado a la medida que hayas indicado. Así, podrás vestir cómodamente tus pantalones favoritos con cualquier tipo de calzado, desde planos como pueden ser zapatillas deportivas hasta altos, como los tacones y, todo ello con la tranquilidad total de que no los arrastrarás y, por tanto, ni se te ensuciarán ni se te estropearán.