El último baile de Pelayo Díaz

El estilista asturiano Pelayo Díaz se despidió ayer del programa "Bailando con las estrellas". Su salida se concretó tras un intenso duelo frente a Patry Jordán, que había sido, junto con el asturiano, la concursante menos votada de la gala tanto por el público como por el jurado. Tras conocer su nominación, el estilista se mostró muy elegante y no dudó en afirmar: "Patry debe quedarse. Se lo merece por lo mucho que trabaja para estar aquí y hacerlo bien cada semana. Merece quedarse e incluso ganar".

Concluía así una experiencia vertiginosa para Pelayo, que ha pasado los dos últimos meses por un torrente de emociones entre su participación en "Bailando con las estrellas" y los preparativos de su boda con el argentino Andy McDougall.

Pese a la tensión de estar jugándose la eliminación, Pelayo estuvo tranquilo. Y es que no era la primera vez que el ex colaborador de "Cámbiame" visitaba la parte baja del marcador. La semana anterior tuvo que defender su continuidad en el "show" batiéndose en duelo nada más y nada menos que con la nadadora de sincronizada Gemma Mengual. Pero esta vez, la suerte decidió no inclinarse a su favor, y acabó por ser expulsado tras escuchar las opiniones del jurado sobre su actuación.

Fue el bailarín Joaquín Cortés quien decantó la balanza a favor de Jordán, pese a reconocer el mérito del esfuerzo, perseverancia y mejoría de ambas celebridades en sus destrezas en danza. Se trataba de un momento agridulce para el concursante, con el corazón dividido entre la tristeza de la despedida y la alegría de haber compartido tan buenos momentos con sus profesionales compañeros. Aún así, se animó a dedicar un tierno mensaje a los espectadores. Recordó los veranos de su infancia en Ribadesella, reunido con su familia frente al televisor para ver programas como este. "Quién pudiera pensar que ahora estaría aquí con un equipo tan fantástico". Dedicatoria que cerraba animando a todos los niños del otro lado de la pantalla a que crean en sus sueños y los cumplan. "Quizá el día de mañana estén con gente tan profesional como yo aquí."

Pero esta intervención no fue lo único que aportó emotividad a la velada. Entre el público se encontraba el prometido de Pelayo, que había seguido de cerca los pasos de baile de su futuro esposo. Saltó al escenario, con ayuda de Bustamante, para acompañarle en un último baile. "Me encanta mi novio porque lo amo", exclamó el asturiano, agradecido.

Así terminan las ocho semanas de Pelayo Díaz en el programa de TVE. Se queda una experiencia con la que, según reconoce el estilista y avala el jurado, ha aprendido y disfrutado.